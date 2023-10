MICHELLE, MA BELLE! DANDOLO PER OGGI: "CI RISIAMO! PUNTUALE COME UN OROLOGIO SVIZZERO, MICHELLE HUNZIKER SCODELLA IL SUO NUOVO FIDANZATO A RIDOSSO DEI PROSSIMI IMPEGNI TELEVISIVI – QUESTA VOLTA SI TRATTA DI ALESSANDRO CAROLLO, 40ENNE OSTEOPATA ROMANO, CHE IN PASSATO È STATO AVVISTATO CON ELISABETTA GREGORACI E PAOLA BARALE – LA CONDUTTRICE 46ENNE SAREBBE LEGATA A LUI DA CIRCA UN ANNO, MA HA DECISO DI RENDERE NOTO LA “STORIA” PUBBLICANDO UN’IMMAGINE IN…

Estratto dell’articolo di Alberto Dandolo per “Oggi”

michelle hunziker

Ci risiamo! Michelle Hunziker a ridosso dei suoi impegni televisivi (sarà in giuria a Io canto e mattatrice del one woman show Michelle impossible e di Striscia la notizia ndr) con svizzera puntualità rende pubblico il suo nuovo fidanzato a mezzo stampa con foto "rubate" alla sua intimità trincerandosi in un silenzio - assenso che fa più rumore di mille parole.

Il fortunato del momento risponde al nome di Alessandro Carollo, un fusto poco più che 40 enne, osteopata romano molto famoso tra i vip (tra i suoi clienti ci sono Belén, Gessica Notaro, Renato Zero e Fabrizio Corona).

Bello e all'apparenza riservato Carollo non è insensibile però al richiamo dei flash. In passato è stato avvistato con molte donne famose : nella lista compaiono Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Canalis e Paola Barale

alessandro carollo

La conduttrice 46enne ex moglie di Eros Ramazzotti (prima) e di Tomaso Trussardi (poi)sarebbe in realtà legata a lui già da circa 1 anno e ha deciso di non nascondere più questa relazione pubblicando sui suoi profili social una foto in cui si mostra a bordo di una Ducati rossa con il numero 1. La stessa moto che ritroviamo sul profilo Instagram di lui.

Michelle sembra avere ultimamente una vera e propria passione per la categoria medica. Il suo ultimo presunto fidanzato è stato infatti tal Giovanni Angiolini un medico chirurgo sardo, […] La storia con l'ortopedico si rivelò un fuoco di paglia dopo una sola estate. Che l'osteopatia le porti più fortuna traghettandola verso una "guarigione" del cuore più duratura e appagante? Lo scopriremo solo vivendo.

alessandro carollo 1 copia MICHELLE HUNZIKER AL BILLIONAIRE DI PORTO CERVO michelle hunziker MICHELLE HUNZIKER tomaso trussardi michelle hunziker michelle hunziker a felicissima sera 2 michelle hunziker giovanni angiolini MICHELLE HUNZIKER michelle hunziker eros ramazzotti alessandro carollo 1