2 lug 2023 10:20

MICK JAGGER, NON C’È DUE SENZA TRE! – A 79 ANNI, IL FRONTMAN DEI ROLLING STONES SI SPOSA PER LA TERZA VOLTA: DOPO IL MATRIMONIO CON BIANCA E L’EX SUPERMODELLA JERRY HALL, CONVOLERÀ A NOZZE CON LA COREOGRAFA 36ENNE MELANIE HAMRICK – LA COPPIA STA INSIEME DA NOVE ANNI E HA UN FIGLIO DI SEI, DEVERAUX 'DEVI' OCTAVIAN BASIL JAGGER – LA BALLERINA È STATA AVVISTATA A NEW YORK CON UN BRILLOCCO AL DITO E FONTI VICINE AI DUE AVREBBERO CONFERMATO CHE… - VIDE