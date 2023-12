16 dic 2023 18:10

MICKEY MOUSE? NO, MICKEY MUSK! – AD ATREJU, ELON MUSK ATTACCA LA DISNEY PER LA SUA DERIVA TROPPO POLITICALLY CORRECT: “PENSO CHE WALT DISNEY SI RIVOLTEREBBE NELLA TOMBA: LUI SI PREOCCUPAVA DI PORTARE GIOIA NELLA VITA DELLE PERSONE. SOTTO BOB IGER, LA SUA AZIENDA HA TRADITO LA SUA VISIONE. OGGI È PROFONDAMENTE INFETTATA DAL VIRUS DELLA IDEOLOGIA WOKE” – NON È LA PRIMA VOLTA CHE “MR. TESLA” SVELENA CONTRO IL COLOSSO DI TOPOLINO: SARA’ UN CASO CHE L’AZIENDA HA SCELTO DI RITIRARE LA PUBBLICITÀ DAL SUO SOCIAL, “X”?