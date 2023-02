I MIGLIORI GIANNI DELLA NOSTRA VITA: PRIMA CANTA L’INNO, POI SI RITROVA A SPAZZARE IL PALCO - MORANDI RACCONTA A “VIVA RAI 2” CHE STAVA PER POSTARE UNA FOTO CON BLANCO MENTRE QUELLO STAVA SPACCANDO TUTTO. QUANDO SI È RESO CONTO DEL CASINO, SI È FERMATO - "COSA POTREI FARE IO PER ATTIRARE L’ATTENZIONE? SPOGLIARMI NUDO – MATTARELLA? ERA NELL'ARIA CHE SAREBBE ARRIVATA UNA GROSSA PERSONALITÀ MA PENSAVO FOSSE CELENTANO..."

Vado a lavorare interpretò su quel palcoscenico la prima delle tante volte che l’avrebbe poi calcato, solo cinquantuno anni fa. E l’ha rievocata alla chitarra un’ora e mezza più tardi in un autoironico medley delle sue canzoni più brutte fino a Bella Belinda, sbagliando pure la data dell’esordio sanremese, "nel 1952" . Avrebbe avuto otto anni. Lì Gianni ha definitivamente preso il ritmo giusto per la maratona fino a sabato. Ma all’inizio la tensione c’era stata davvero, come ammette, nelle primissime battute scambiate con Amadeus, un po’ ingessatine, con l’occhio a cercare il gobbo.

Morandi, quando ha saputo che avrebbe aperto con l’Inno?

«All’ultimo. Era nell’aria che arrivasse una grossa personalità, ma a me mica avevano detto quale. Io pensavo fosse Benigni o magari Celentano, che avevo anche provato a convincere a partecipare. Non credevo fosse addirittura Mattarella».

Emozionante?

«Tanto, anche se ormai ho una certa esperienza alle spalle all’adrenalina del debutto si è aggiunta anche quella per la presenza del Presidente. Sapevo che mi sarebbero tremate le gambe e la voce. Sanremo fa comunque sempre paura a qualsiasi età: se ne parla da mesi, ci lavoriamo da mesi, abbiamo provato tantissimo, siamo qui da tre settimane ma, vuoi o non vuoi, quando arriva il momento di entrare in scena il cuore batte forte e il timore di sbagliare qualcosa c’è sempre. Sapevo anche che potevo appoggiarmi su Amadeus. Lui è più abituato, io mi emoziono di più».

Subito l’Inno, come per le partite della Nazionale, a rompere la tensione.

«La mia speranza era proprio quella di scioglierci un po’ tutti insieme facendolo cantare a tutto il pubblico».

L’aveva mai cantata prima 'Fratelli d’Italia'?

«All’Arena di Verona per il Due Giugno dell’anno scorso, ma era una registrazione senza pubblico. Poi qualche volta alle partite della Nazionale cantanti insieme ai compagni. Avrei dovuto cantarlo per le celebrazioni al Quirinale dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ma alla fine lo fece Benigni, guarda il caso, con una sua versione molto particolare, molto intima».

