LE MIGLIORI SCENE DI NUDO DEL 2023 - L'ANNO CHE STA PER CHIUDERSI SARÀ PURE STATO DELUDENTE A LIVELLO DI INCASSI E ASCOLTI PER CINEMA E TV, MA ALMENO CI HA REGALATO ALCUNE SCENE SEXY INDIMENTICABILI - DALLE SCAPEZZOLATE DI MATILDA DE ANGELIS, CHE IN "LA LEGGE DI LIDIA POET" SI SCATENA TRA CUNNILINGUS E TROMBATE, ALLA BOMBASTICA LILY ROSE DEPP IN "THE IDOL" - TRA LE "BIG" CI SONO DA SEGNALARE LE PATONZE AL VENTO DI JENNIFER LAWRENCE E DI SCARLETT JOHANSSON, ANCHE SE NEL SUO CASO C'È IL TRUCCO - VIDEO

Da www.tgcom24.mediaset.it

matilda de angelis nuda in la legge di lidia poet

Si chiude un altro anno di cinema e serie tv e tra le cose che hanno colpito gli spettatori, come sempre, ci sono le scene sexy che spesso hanno visto protagoniste dive affermate. Nel 2023 diverse dive si sono cimentate in sequenze ad alto tasso di sensualità, anche se qualche volta la nudità è andata di pari passo con il sorriso e la commedia: da Jennifer Lawrence alla nostra Matilda De Angelis, passando per Lily-Rose Depp, Ursula Corbero, Heather Graham e persino Scarlett Johansson, anche se nel suo caso c'è... il trucco.

natalie portman in may december alison brie nuda in mi ricorda qualcuno elizabeth olsen nuda in love & death jennifer lawrence nuda in fidanzata in affitto heather graham nuda in suitable flesh keri russell nuda in the diplomat lily rose depp nuda in the idol scarlett johansson : katy heffernan smith nuda in asteroid city ursula corbero nuda in burning body