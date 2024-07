Alberto Dandolo per Dagospia

alessia fabiani 44

L'ex velina a Milano tutti la chiamano segretamente "ascella pezzata" per la sua copiosa sudorazione. E, si sa, la stagione estiva non l'aiuta. Pare che in queste ultime settimane sia più "pezzata" che mai è che emani effluvi pungenti. Chi è? Piccolo aiuto :non si tratta né della Corvaglia e nemmeno della Canalis.

Nella città di Partenope tutte, ma proprio tutte, le fidanzatine di gioventù del politico concordano su un dato inequivocabile : "c'è l'ha piccolo, ma proprio piccolino". Una di loro cinica sentenzia: " La più indecente delle sue virtù è di proporzioni clitoridee". Di chi stiamo parlando?

alessia fabiani

Fermi tutti! Congelate il telecomando e sintonizzatevi ogni sabato mattina su Rai 2: dopo anni di tournée teatrali è tornata in tv Alessia Fabiani. La scio'girl conduce infatti una rubrica culinaria nel programma Felicità ideato e condotto dal mitologico Pascal Vicedomini. Ai tempi in cui era letterina a Milano era noto il suo piatto forte: pasta al burro, limone, parmigiano e tonno...una vera delizia!

E a proposito di Vicedomini, attualmente alle prese con il Festival cinematografico di Ischia : cosa ci faceva qualche giorno fa in un lussuoso hotel di Tirana? Era ospite della serata di gala del concorso Miss Universo in cui ha premiato la vincitrice che rappresenterà l'Albania nella finale mondiale.

alessia fabiani 80

"Oggi mi sento un anomalo calore tra le gambe" questa la inequivocabile frase pronunciata dalla consigliera regionale lombarda alla collega seduta accanto a lei durante una assemblea politica. Chi è costei?

andrea bocelli e la moglie veronica berti

In pochi sanno che la nota è divorziata conduttrice qualche anno fa era solita cavalcare i materassi degli hotel milanesi il con il suo storico collega di lavoro anche lui accasato. Ora lei ha un altro, non cavalca più col collega ma continua a lavorarci assieme. Chi sono? Ah, non saperlo...

È stato inaugurato venerdì 21 giugno il nuovo Bagno Alpemare della Famiglia Boccelli dal 2017, diventato luogo simbolo della dolce vita in Versilia, iconico stabilimento balneare che quest’anno si rinnova con spazi ancor più ampi e accoglienti e non solo. Alza infatti ancora di più la già elevata asticella della sua offerta ospitando Nobu, prestigioso brand della ristorazione giapponese fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper. Ristrutturato dopo l’acquisizione del bagno adiacente dalla Famiglia Bocelli, il Bagno Alpemare è stato premiato a fine maggio di quest’anno come Miglior Beach Club d’Italia 2024 e ha ottenuto i “Tre ombrelloni gold”, massimo riconoscimento nel settore.

maria monse

Cosa fa Maria Monse' quando non lavora? La cosa che le riesce meglio: partecipa agli eventi o li organizza. Ora è alle prese con l'organizzazione di una festa speciale: quella per il diciottesimo della sua amata figlia Perla. La location scelta : è top secret, si sa solo che sarà in Costa Smeralda, of course!

Il conduttore scalpita per il suo debutto. Non può deludere il suo "sponsor", che è molto, molto potente. Chi sono? Ah, non saperlo...

giulia salemi 67

Psicodramma per la influencer Giulia Salemi. L'altro giorno causa cenere Etna non è potuta decollare dall'aeroporto di Catania per raggiungere la sua Milano. Ha optato per affittare un auto e partire da Palermo. Ora è inferocita per l'inconveniente e pretende rimborso del volo e dell'auto. Ce la farà? Chi vivrà vedrà.

maria monse 2 giulia salemi maria monse perla maria 45