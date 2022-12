Alberto Dandolo per Dagospia

DARK ROOM

"Ogni tanto giura di fare una vita migliore. Ma come viene la notte con i suoi consigli, con i suoi mezzucci e con le sue malie, ma come viene d'impeto la notte, allora al corpo che esige e reclama, a quella stessa fatale gioia egli, smarrito, fa ritorno"... scriveva il mitologico Kostantinos Kavafis.

Mai lirica fu più indicata per raccontare il fatale, impetuoso e porcino impeto che anima in questi giorni le notti dei cittadini meneghini.

Sotto la Madonnina infatti durante queste feste si stanno moltiplicando eventi e serate a misura di orgasmi e gioie fatali. Spopolano notti pregne di libido e vizi, molto più trucide di quelle che nella segretezza venivano consumate durante il lockdawn.

Ma la notizia è un'altra. Perché di fatto la pratica dei carnali e promiscui piaceri in questo periodo di crisi economica ed energetica nella città di Peppino Sala procede di pari passo alle nuove esigenze che i duri tempi reclamano e impongono .

Ed ecco allora che a Milano si continua a copulare come ricci, si continua a far esultare le pudenda ma nel rispetto del nuovo clima di austerity.

I locali e le serate più segrete si popolano di nuovi spazi e nuove tendenze. Prima tra tutte? La trombata al buio.

dark room 1

Aumentano infatti negli ambienti milanesi by night le dark room in cui si pratica sesso senza aver la minima percezione dei volti tra copulanti. Entri ed esci nel e dal piacere sentendo solo il fremito di uno o più corpi sconosciuti e anonimi . Senza sapere con chi ti stai momentaneamente accoppiando. Eccitante per i clienti e foriero di risparmio per i locali ospitanti. Spesso in questi giorni nelle dark room moltiplicate e improvvisate manco si accendono i caloriferi. Il must è : "sesso al buio col solo calore dei lascivi corpi".

Furbissima trovata per non ritrovarsi una bolletta insostenibile che costringerebbe le attività notturne del piacere a limitare le aperture.

Questa nuova tendenza al risparmio investe sia licali etero che gay o a misura di trans.

Ecco qualche esempio.

Locale gay friendly Depot. Titolo della serata in dark room : "Al primo colpo"

Ecco la descrizione della serata :

DEPOT MILANO

"Il nome della serata dice tutto. Trova il tipo che asseconda la tua voglia della serata senza perdere nemmeno un secondo. Basta un colpo d'occhio per capire se quel ragazzo, proprio quello li, sexy e maschietto è giusto per te ed è attivo, passivo o versatile. Basta girare per ore e tentare di intuire dai gesti e dagli sguardi.

Il bracciale fluo ti dirà che cosa vogliono fare i maschi intorno a te... e basterà un attimo per andare a colpo sicuro, al primo colpo."

E poi c'è il Club Prive' Capriccio per coppie scambiste etero porcine . Sta spopolando la serata della" stanza buia".

Ecco come viene promossa dal locale :

"Iniziamo con sensazioni ed emozioni: la Dark Room è unica, può stimolare i tuoi sensi mettendo da parte per un attimo la vista, dai spazio al tatto!

CAPRICCIO MILANO

Più tecnicamente parlando più specificatamente di DARK ROOM con INCONTRI DI SESSO a Milano potremmo definirla una stanza buia situata in un locale nella quale le persone si ritrovano a scopo conoscitivo (nel senso tattile del termine) solitamente a scopo sessuale in maniera del tutto anonima.

Le regole sono semplici ma non sempre scontate, innanzitutto bisogna fare attenzione a non farsi male muovendosi piano e con delicatezza ma soprattutto non è ammesso parlare è consentito solo “gemere”…

Oltre a questo va ricercato il giusto club tra i migliori locali con dark room, quindi una volta dentro nel caso si trovasse la situazione eroticamente intrigante approfittando del buio si potrebbe toccare, giocare e divertirsi. Non temere perchè l’esercito dei timidi / riservati è il più grande che esista.

Generalmente la prima volta condividerai un’esperienza unica lasciandoti guidare ma la seconda volta sarai tu a dettare le regole del gioco..

dark room 6

Se stai pensando dove trovare una Dark Room a Milano hai la possibilità di poter provare l’esperienza della dark room in un locale privato in assoluta sicurezza e tranquillità diversamente da molti posti che tranquilli e discreti proprio non sono…

Cosa aspettarsi in una dark room cioè una stanza buia o stanza al buio? SCOPRILO DA SOLO/A, per esperienza la dark room piace molto alle donne e agli uomini con il desiderio di provare qualcosa e qualcuno di nuovo, a volte riscoprendosi con un fugace ma bellissimo incontro erotico.."

dark room 5 dark room 4 alberto dandolo dark room 2

Amen.