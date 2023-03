28 mar 2023 17:59

MINA’, OTTANTAQUATTRO ANNI DI SOLITUDINE – DAMASCELLI: "GIANNI MINÀ HA CONCLUSO LA SUA ESISTENZA IN SOLITUDINE, IGNORATO DALLA RAI E DALLE ALTRE TV. PER LA TV FRETTOLOSA E SUPERFICIALE NON AVEVA PIÙ DIRITTO DI CITTADINANZA. IL SUO TRAMONTO È STATO MALINCONICO E NON SOLTANTO PER LA MALATTIA. IN FONDO LO AVEVA PREVISTO IN UNO DEI SUOI FAVOLOSI RACCONTI, QUANDO INTERVISTÒ GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ…”