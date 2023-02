21 feb 2023 12:27

MINCHIA, CHE BOTTA! – GUARDATE CHE VOLO HA FATTO IN DIRETTA VINCENZO DE LUCIA (TRAVESTITO DA MARA VENIER) DURANTE L’ULTIMA PUNTATA DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” SU RAI2 – PER VENDICARSI DELLA TORTA PRESA IN FACCIA DA STEFANO DE MARTINO, DE LUCIA HA INIZIATO A CORRERE PER RISPONDERE CON UN ALTRO DOLCE IN FACCIA MA È CADUTO ROVINOSAMENTE SUI RESTI DELLA PRIMA TORTA SUL PAVIMENTO – VIDEO STRACULT!