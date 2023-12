MINZO, FATTI UNA DOMANDA E DATTI UNA RISPOSTA – AUGUSTO MINZOLINI CADE DAL PERO DOPO LA DECISIONE DI MEDIASET DI RIMUOVERLO DALLA CONDUZIONE DI “STASERA ITALIA” SU RETE 4: “MI È STATO SPIEGATO MA NON HO CAPITO PERCHÉ. TROPPO SOBRIO? HO IL MIO STILE, QUANDO FACCIO IL CONDUTTORE LASCIO DA PARTE LE MIE OPINIONI…” – CANDELA TWEET: “MA QUALE MISTERO, EPURAZIONE! MINZOLINI, AL DI LÀ DEGLI ASCOLTI TIEPIDI, ERA NEGATO ALLA CONDUZIONE. E MI RISULTA CHE CONTINUERÀ A ESSERE PAGATO DA MEDIASET E FARÀ L'OSPITE...”

Estratto dell’articolo di C. Zap. per il “Corriere della Sera”

«Non l’avevo cercato, me l’avevano proposto loro...». Augusto Minzolini cerca di sdrammatizzare con la sua bonomia romanesca. Ma si capisce bene che il «regalo» che gli ha fatto Mediaset pochi giorni prima di Natale, annunciandogli la fine anticipata (dopo soli tre mesi) della sua esperienza come conduttore nel week end del talk show Stasera Italia su Rete 4, non è stato proprio così gradito.

L’ex direttore del Tg 1 e del Giornale non vuole parlarne, l’idea di passare per vittima non gli piace. Ma è un maestro del retroscenismo e qualcosa fa trapelare di questo divorzio che fa parlare il mondo del giornalismo e della politica. «Mi è stato spiegato ma non l’ho capito» lascia filtrare a chi gli chiede se è vero che ai vertici dell’informazione berlusconiana non avrebbero gradito i modi troppo compassati con cui gestiva le discussioni nel salotto televisivo.

In netta controtendenza rispetto agli usi abituali e di quelli di Rete 4 in particolare. «È una questione di sintassi giornalistica — spiega Minzolini — io ho il mio stile, quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee, senza scatenare inutili risse». […]

