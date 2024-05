O MIO RIO, ARRIVA MADONNA! – LA CANTANTE SI ESIBIRA’ A COPACABANA SENZA BAND: È LA PRIMA VOLTA CHE LA STAR SCEGLIE DI LASCIARE A CASA I MUSICISTI E AFFIDARSI ALLE BASI PRE-REGISTRATE (COME NEI CONCERTI ALLE FESTE PATRONALI) - SUL PALCO, DAVANTI A MILIONI DI FAN, CI SARA' ANCHE IL PABLLO VITTAR, CANTANTE DRAG-QUEEN CHE HA FATTO CAPOLINO DURANTE LE PROVE GENERALI - IL PALCO DA 800 METRI QUADRATI E L'ESERCITO DI BALLERINI E BALLERINE... - VIDEO

PALCO PER IL CONCERTO DI MADONNA A RIO DE JANEIRO

(ANSA) - Uno spettacolo diviso in sette atti in cui attraverso 26 canzoni e citazioni ad altre 'hit' Madonna ripercorrerà i suoi folgoranti 40 anni di carriera. Con l'aspettativa di almeno 1,5 milioni di fan accalcati sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro l'ultima tappa del The Celebration Tour sarà il più grande show della storia per Veronica Ciccone.

La cantante, che per decenni si è esibita con una band, non sarà accompagnata da musicisti, optando per l'uso di basi pre-registrate. La regina del pop salirà sul palco di oltre 800 metri quadrati con il suo folto corpo di ballo. Nei precedenti concerti del tour mondiale Madonna ha lasciato fuori brani simbolici come "Like a virgin", "Material girl" e "Papa don't preach" che potrebbero essere eseguiti stasera.

PABLLO VITTAR

A Rio sono previste anche altre sorprese. Madonna canterà in duetto con la stella internazionale del funk carioca, Anitta, e con Pabllo Vittar, istrionico cantante drag-queen già apparso sul palco durante le prove generali. Omaggio anche alle scuole di samba tradizionali di Rio de Janeiro con la partecipazione di una 'bateria' di giovanissimi percussionisti guidati dal musicista Pretinho da Serrinha.

PABLLO VITTAR

Sui maxi schermi passeranno poi immagini di alcune personalità brasiliane come Abdias do Nascimento, Marielle Franco, Daniela Mercury ed Elza Soares. Lo spettacolo a Rio è l'unica tappa sudamericana della tournée iniziata a ottobre, la dodicesima dal Virgin Tour del 1985. Sarà la quarta volta che la popstar si esibirà in Brasile. La prima volta nel 1993 cantò davanti ai 120mila dello stadio Maracana a Rio, ritornando in seguito nel 2008 e 2012 per poche centinaia di fortunati.

PABLLO VITTAR madonna nudo 2022 ig PABLLO VITTAR PABLLO VITTAR PABLLO VITTAR madonna sex uncensored (2) concerto di madonna 12 madonna con il reggiseno con le coppe a cono di jean paul gaultier 1 PABLLO VITTAR