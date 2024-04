MISS BADESSA CONQUISTA PARIGI! LA DIVA EN TRAVESTI IN SCENA AL THÉATRE DU GYMNASE TRA COMICITÀ E BRANI D'OPERA – LO SPETTACOLO NARRA LE VICENDE DI MISSA BADESSA, UNA ORFANELLA ALLEVATA IN UNO CONVENTO AL CONFINE TRA FRANCIA E ITALIA, TRA PREGHIERA E CANTI GREGORIANI - "UN VIAGGIO AFFASCINANTE E LUDICO TRA I GRANDI CLASSICI DELL'OPERA" - VIDEO

(ANSA) Un viaggio pieno di intelligenza ed ironia attraverso il grande repertorio dell'arte lirica: successo a Parigi per lo spettacolo di Miss Badessa, originale cantante ''en travesti'' che assieme al suo pianista, Tommaso Giari, porta al Théâtre du Gymnase-Marie Bell le arie tratte da capolavori di Puccini, Verdi, Massenet, Bizet e tanti altri grandi maestri del mondo operistico.

Lo spettacolo, in una irresistibile miscela di francese ed italiano - come un inno all'antico gemellaggio che unisce Roma e Parigi - narra le vicende della cosiddetta ''Miss Badessa'', orfanella allevata in uno convento al confine tra Francia e Italia, tra preghiera e canti gregoriani, fino a che un 'impresario' non si accorga del suo impareggiabile talento: il seguito sarà lei a raccontarlo, dai bassifondi di Napoli fino alle più grandi scene mondiali, in questo avvincente vagabondaggio attraverso il repertorio lirico adatto ad ogni pubblico.

"Sul palco, Miss Badessa riesce a trovare l'equilibrio perfetto tra canto lirico e humour. Un viaggio affascinante e ludico tra i grandi classici dell'Opera", commentano nel celebre teatro dei Grands Boulevards, dove la cosiddetta 'Diva dragmatica' - sempre in bilico tra la professionalità di una Cecilia Bartoli e l'ironia di una Bianca Castafiore - andrà in scena fino al 3 maggio. In attesa di nuove rappresentazioni tra Parigi, l'Italia e il resto del mondo.

