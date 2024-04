MISTERI DEL PORNO: COME PUÒ UNA SEMI-VERGINE RISULTARE LA BEST PERFORMER ANALE? SI TRATTA DI VANNA BARDOT - BARBARA COSTA: “COME IN OGNI ALTRA TIPOLOGIA DI PORNO, REALIZZARE UN ANAL SU UN SET NON HA NIENTE A CHE VEDERE CON GIOIE (O I DOLORI) ANALI CHE SI VIVONO NELLA REALTÀ. CI SONO "TRUCCHI" SCENICI: IL SESSO VIENE AMPLIFICATO DA REGOLE DI REGIA E DI PRESTAZIONE. È RESO DA ATTORI CHE PER POSIZIONI, INTENSITÀ, PERIZIA SANNO RAFFIGURARE COME FATTIBILE QUALCOSA CHE FATTIBILE NON È. LE ATTRICI SI SOTTOPONGONO A UN TRAINING DI PREPARAZIONE METICOLOSISSIMO CHE, OLTRE A INTERNI LAVAGGI E TIPICA DIETA, PREVEDE…”

Barbara Costa per Dagospia

vanna bardot 3

Misteri del porno. Come può una semi vergine di ano risultare la Best performer anale? E come può la stessa padrona dello stesso ano, vergine totale in doppia penetrazione, scavalcare le altre che le DP te le fanno in disinvolta scioltezza? Quest’anno gli Oscar del Porno masticano e trascinano veleni.

vanna bardot 2

La statuetta più importante, quella per la Miglior Attrice, se l’è presa Vanna Bardot, la rossa, e Vanna si è pure portata a casa la statuetta per Miglior Lesbo – e questo passi, se la divide con Liz Jordan, e la scena è nel porno "Punch" – però non passa il rodimento per aver assegnato a lei gli Oscar per il Best Anale e la Best DP Anale, entrambi inseriti nel porno "Influence" (e per il cui impegno il regista, il veterano Derek Dozer, ha vinto una delle statuette per la Miglior Porno Regia).

vanna bardot influence 3

Questo filotto di premi non di seconda fascia tutti a Vanna Bardot fa a vari suoi colleghi e colleghe girare p*lle e clitoridi, e per questo "scandaloso" motivo: la signorina Bardot si piglia premi per scene anali dal suo lato B mai fatte prima, scene anali in sé complicate che segnano il suo esordio nel genere. E com’è che una novellina di c*lo fa mangiare la polvere a attrici il cui ano a scene siffatte è pluri avvezzo? E io che ne so? Lo spieghi chi in giuria gli Oscar del Porno li decide! E però: vi sfido a trovarci una sbavatura alle scene contestate. Scaricatevi (su) "Influence – Vanna Bardot", e i due anali sotto inchiesta stanno all’inizio. Hanno qualche difetto?

little dragon vanna bardot influence

Nel frattempo la premiatissima Vanna Bardot (che poi si chiama Vanna perché Vanna è il nome vero della prima ragazza che ha avuto, e Bardot… ok, si capisce) delle polemiche… che le frega, lei è la mejo pornostar in carica, e a lei vanno i flash e i prossimi porno più sensuali, e uno è "Enigma", vi fa la ballerina e si dimena con un boa constrictor vero, e non si fraintenda, non ci fa altro…!

vanna bardot ph vixen

Si punti il più alto riflettore su Vanna che riacquista vigore: miss Bardot esce da un periodo buio emotivo e esistenziale (ha da poco perso la madre) e di buio professionale (prima di questi premi non è che se la filassero granché) e oltre a ciò buio persino di salute: le hanno diagnosticato “un problema per lo più ormonale” che l’ha fatta paurosamente scender di peso.

vanna bardot 1

Per girare "Influence" Vanna Bardot, per tornare in forma, per sei mesi si è sottoposta a risoluta tonificazione muscolare. Non ha poi fatto nulla di speciale: per le neo divette onlyfansiane può apparire assurdo, ma un tale regime di palestra come pure alzarsi all’alba e affrontare ore di set con lunghe pause estenuanti è la logica per una porno professionista. E non vi è da stupirsi che, per una scena anale, ci voglia un’ora, per "riscaldare" l’azione. Non "entra" di botto come si vede nelle clip. Quello è l’insieme del risultato montato.

vanna bardot influence 2

Vanna Bardot non lo nasconde: “Fare l’anale è sempre stato un problema per me”, e riconosce che “ci sono attrici più portate”. Lei il sesso anale “nel mio privato poco lo faccio”, poco le garba, mentre la doppia, anale, “io non immaginavo potesse piacermi tanto”. Ah, uno no e due sì? Mah, vedesse lei, che qui la questione concreta è: cosa distingue una scena anale fatta bene, da una no? La misura delle chiappe? No. Della fessura in mezzo alle chiappe? Ma no, è elastica. Ci sono attrici porno che decidono di fare il porno anale al di là del "volume" del loro onorato sedere.

vanna bardot influence

Perché, come in ogni altra tipologia di porno, realizzare un anal su un set ha niente ma proprio niente a che vedere con gioie (o i dolori) anali che si vivono nella realtà. Considerando le stazze peniche, degli attori generose, va detto che un anale fatto bene nel porno è anche il prodotto di… "trucchi" scenici. È sesso reale ma amplificato da regole di regia e di prestazione. È reso da attori che per posizioni, intensità, perizia sanno raffigurare la copula fattibile quando fattibile da un pene e un ano non porno assolutamente non è.

vanna bardot 10

Le attrici si sottopongono a un training di preparazione meticolosissimo che, oltre a interni lavaggi e tipica dieta, prevede ani "allargamenti" atipici e abilità di posizioni e di mantenimento delle tali (che sono tutto fuorché posizioni naturali, lo sembrano, ma non lo sono!!!) che solo corpi allenati – e capaci – possono eseguire. Non provateci a casa! Attori e attrici porno sono come dei super eroi e super eroine che, diretti da super registi, rendono sullo schermo fantasie che ci attraggono. Perdutamente. E va bene così. Basta così. È sano e giusto così.

