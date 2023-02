MO JE FACCIO ER CUCCHIAIO? NO, LA MANO A CUCCHIARA! “CHI” SCODELLA LE FOTO DELLA FUGA D’AMORE A VENEZIA DI TOTTI E NOEMI BOCCHI PER SAN VALENTINO – ALTRO CHE CRISI, LA COPPIA SI MOSTRA PIU’ INNAMORATA CHE MAI TRA RICCHE LIMONATE E LE MANI IN FUORIGIOCO DI LUI – IL 14 MARZO È FISSATA LA PRIMA UDIENZA PER LA SEPARAZIONE DA ILARY (MA LA DATA VERRÀ SPOSTATA). LA COPPIA SI TROVERÀ PER PARLARE DELL'UNICO TEMA SUL TAVOLO: L'ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI CHE TOTTI DOVRÀ CORRISPONDERE

Valerio Palmieri per “Chi”

Totti e Noemi sono due innamorati che si godono il proprio momento, conquistato dopo essersi nascosti per mesi, dopo aver negato la loro unione, dopo che Totti aveva provato a restare aggrappato al matrimonio con la Blasi per il bene della famiglia, pur frequentando Noemi. Una soluzione che non poteva funzionare. Perché Ilary credeva nel matrimonio. E credeva a suo marito quando le diceva che con Noemi non c'era nulla. Poi la dura verità, le foto su "Chi” di Totti sotto casa di Noemi, la separazione, la guerra dei Rolex e delle borsette, gli incontri in tribunale, l'intervista di Totti al Corriere, nella quale accusava Ilary di non esserci stata quando lui aveva bisogno e di averlo tradito lei per prima.

E poi, come sempre accade in questi casi, quando i riflettori sono accesi, ecco spuntare testimonianze e retroscena. L'ex marito della Bocchi. Mario Caucci, ha invitato i giornali a informarsi meglio su Noemi e cioè ad appurare se realmente sia laureata, faccia la flower designer e provenga da Roma Nord, come è stato scritto. Oltre al racconto della loro dolorosa separazione, finita con una causa in tribunale promossa da Noemi contro l'ex marito per maltrattamenti. E poi le inchieste sui conti di Totti. i prestiti agli amici. Non è andata meglio a llary Blasi.

Nonostante non abbia mai parlato della separazione da Totti e abbia dovuto passare mesi a vedere l'ex marito in copertina con Noemi Bocchi, ha viaggiato, si è chiusa nel silenzio, circondata dall'affetto di amici e familiari. Poi, anche lei, ha trovato un amore. Bastian Muller, questo il nome dell'aitante giovanotto che da qualche mese è al suo fianco. Un ragazzo che lavora nell'azienda di famiglia, una storica famiglia di imprenditori, che ha fatto la gavetta anche lavorando in un hotel a St Moritz, come avevamo scritto. Troppo poco, secondo alcuni, per reggere il confronto con Totti.

Anzi, una narrazione che andava rivista: la famiglia di Bastian ha un'azienda che fatturerebbe "solo" poco più di due milioni di euro l'anno e avrebbe debiti con le banche, e poi lui avrebbe lavorato, da ragazzo, in un hotel come "butler", maggiordomo, occupandosi del benessere dei clienti. Tutte cose che probabilmente Ilary sapeva. Muller non si è spacciato per quello che non era, ha lavorato e lavora tuttora nell'impresa di famiglia e può godere di un certo benessere.

In ogni caso la rivalsa di una donna che è stata lasciata non è quella di mettersi con un uomo ricco, ma di aver trovato un uomo che la renda felice. Sembrava che Ilary dovesse nascondersi e provare quasi vergogna per come è stata trattata, accusata di aver trafugato i beni del marito o di aver fatto chissà quali richieste per la separazione.

Il 14 marzo è fissata la prima udienza (ma probabilmente la data verrà spostata). La coppia si troverà per parlare dell'unico tema sul tavolo: l'assegno per il mantenimento dei figli che Totti dovrà corrispondere. Probabilmente si farà luce anche sui conti bancari del capitano visto che, secondo il quotidiano La Verità, Totti sarebbe stato più volte attenzionato dall'unità di risk management della Banca d'Italia per alcuni movimenti di denaro.

Di recente l'ex calciatore ha detto di voler parlare con Luciano Spalletti, l'allenatore che lo lasciava in panchina alla Roma e che contribuì al suo addio al calcio. La Blasi definì l'allenatore "piccolo uomo" per come stava trattando il marito e fu accusata di intromettersi nella sua carriera e di non capire niente di calcio. Nonostante la serie e il documentario sulla vita di Totti, approvate dal capitano, parlassero delle umiliazioni che aveva subito e di come il suo umore fosse cambiato, anche in casa.

Ora l'ex calciatore vuole confrontarsi con l'allenatore e anche Spalletti si è detto disponibile. Un altro gesto che segna la distanza da Ilary. Prima accusata di non aver capi to i momenti difficili del marito e poi di averli capiti fin troppo. Ma, in una separazione, non c'è mai un vincitore e la verità è la prima cosa a essere tradita, a uso delle rispettive visioni.

