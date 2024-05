Valerio Salviani per leggo.it - Estratti

«Nessun massacro a Cristiano Iovino, ma comunque io non c'ero». Fedez l'ha urlato nell'auditorium del Salone del Libro a chi gli chiedeva conto del pestaggio al personal trainer romano avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 a Milano. Paonazzo in volto, evidentemente nervoso, ha provato a scagionarsi subito, probabilmente già cosciente di quello che sta rischiando.

E non si parla solo dei risvolti legali che potrebbero interessarlo direttamente, vista l'indagine a suo carico aperta dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso. Ma con una separazione in corso, è evidente che una situazione del genere possa complicare pesantemente la sua posizione rispetto a quella della moglie Chiara Ferragni. Anche e soprattutto in relazione all'affidamento dei figli Leone (6 anni) e Vittoria (3 anni), tema delicato e probabilmente prioritario per Fedez.

Fedez indagato: la situazione

In seguito alla denuncia dei carabinieri, Fedez è indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso in seguito al pestaggio subìto da Cristiano Iovino nella notte tra il 21 e 22 aprile.

Adesso per Fedez potrebbero aprirsi scenari pericolosi, soprattutto in un'eventuale causa di separazione con Chiara Ferragni, che appare dietro l'angolo. Da tempo il cantante ha lasciato casa e si è trasferito in una nuova abitazione, già costruita a misura di bambino proprio pensando ai figli.

«Uno spazio dove possano esprimere se stessi», aveva scritto Fedez. Ma cosa succederà adesso? L'ex di Ferragni è indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso. «Se effettivamente indagato e il procedimento penale non si concludesse con un'archiviazione rapida, l'affidamento dei figli potrebbe essere a rischio», spiega l'avvocato Antonio Scarnera, intervistato da Leggo.

Chiara Ferragni, in caso di separazione non consensuale, potrebbe richiedere l'affidamento esclusivo di Leone e Vittoria. Non è un passaggio automatico, ma in caso di condanna sarebbe molto probabile che Chiara possa ottenere l'affidamento esclusivo. Inoltre, è facoltà del giudice concedere l'affidamento esclusivo anche senza la richiesta esplicita di Ferragni.

Infatti «il giudice per l'affidamento esclusivo della prole valuta come presupposti la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore, nonché che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole, qualsivoglia circostanza che renderebbe l'affidamento condiviso pregiudizievole per il figlio. Inoltre, l'affidamento condiviso potrebbe essere escluso dal giudice nel caso in cui il genitore abbia contrasti con il figlio, abbia una condizione di vita anomala e lontana dalla morale comune», spiega l'avvocato Scarnera.

Come spiegato in precedenza «sull'affidamento la prassi è quella che uno dei genitori chiede l'affidamento esclusivo ma il giudice può disporlo anche d'ufficio nei casi in cui ritenga che uno dei due genitori non sia, a parere del giudicante, in grado di crescere adeguatamente la prole», conclude il legale. Di contro, l'indagine per truffa che sta affrontando Ferragni non rappresenterebbe una discriminante che può giocare a suo sfavore su questo tema.

