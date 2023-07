I MOLTEPLICI CONFLITTI DEL GOVERNO "DISTRAGGONO DALLE COSE CHE CONTANO": LEGGI I RITARDI NEL PNRR! IL PIZZINO DI MASSIMO FRANCO: “LA POLEMICA CON LA MAGISTRATURA, QUELLA SULL’AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA VOLUTA DALLA LEGA; LE GAFFE E LE DIFESE D’UFFICIO DI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI INDAGATI E IN BILICO; I VELENI SU UN’INCHIESTA CHE RIGUARDA IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO. SI TRATTA DI UN QUADRO CONFUSO. NON SI PARLA NEMMENO PIÙ DEI RITARDI DEI PROGETTI DA PRESENTARE A BRUXELLES..."

(...) Un conflitto che distrae dalle cose che contano. La sensazione è che il governo si stia distraendo sempre più dalle cose che contano davvero per l’Italia. La polemica con la magistratura; quella sull’autonomia regionale differenziata voluta dalla Lega; le gaffe e le difese d’ufficio di ministri e sottosegretari indagati e in bilico; le tensioni latenti tra alleati nella prospettiva delle Europee che sono lontane ancora undici mesi; perfino i veleni sui vitalizi degli ex parlamentari e su un’inchiesta che riguarda il figlio del presidente del Senato.

Si tratta di un quadro a dir poco confuso, dal quale sembra siano stati espunti temporaneamente i problemi dei fondi europei per il Piano per la ripresa. Non si parla nemmeno più, se non con polemiche retrospettive sui governi precedenti, dei ritardi dei progetti da presentare a Bruxelles. È come se gran parte delle energie fossero spese per combattere in un recinto angusto e circolare, con uno sguardo rivolto

più al passato che al futuro

