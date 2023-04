MON DIEU, DEPARDIEU NON SE LO TIENE NELLE MUTANDE: L’ATTORE È ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DA 13 DONNE - L’INCHIESTA PUBBLICATA DAL SITO INVESTIGATIVO MEDIAPART: I PRESUNTI ABUSI SONO STATI COMPIUTI FRA IL 2004 E IL 2022 – LA TESTIMONIANZA: “HA CERCATO DI TOGLIERMI LE MUTANDINE. SE NON L’AVESSI FERMATO, AVREBBE FUNZIONATO” - L’ATTORE, 73 ANNI, RESPINGE OGNI ACCUSA, MA È GIÀ STATO INCRIMINATO UNA VOLTA PER LO STESSO REATO...

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per la Stampa

gerard depardieu

La notizia campeggia a titoli cubitali sui giornali francesi, e il primo a riprenderla è stato Le Figaro: l’attore Gerard Depardieu (73 anni), l’attore preferito da Truffaut è accusato da ben tredici donne di violenza sessuale. A rivelarlo, ieri sera, il sito investigativo Mediapart disegnando l’identikit di un Weinstein transalpino.

Le terribili accuse si aggiungono all'incriminazione dell’attore per stupro in seguito a una denuncia presentata da Charlotte Arnould. L’attrice ha appena consegnato la sua storia alla giustizia, denuncia di essere stata abusata per due volte nell’agosto 2018.

Secondo quanto riferito da Mediapart altre tre vittime hanno testimoniato in tribunale di aver subito molestie sessuali, ma non hanno sporto denuncia. Un’altra ragazza di 24 anni ha raccontato di essere stata aggredita dall’attore durante le riprese del film «La casa grande». Nella sua deposizione ha spiegato: «È diventato aggressivo, ha cercato di togliermi le mutandine. Ho capito che non stava interpretando il suo personaggio. Se non l’avessi fermato, avrebbe funzionato».

gerard depardieu 5

Scrive Le Figaro: «Secondo i media online, le violenze sono avvenute sul set di undici film e in luoghi all'aperto. Secondo quanto riferito, tre di queste donne hanno testimoniato in tribunale senza sporgere denuncia». E ancora: «Alcuni si sono arresi, altri non ci hanno nemmeno pensato. In questione, la sensazione che la loro parola peserebbe poco contro il monumento del cinema francese. E che potrebbe anche firmare la fine della loro carriera». Alcune attrici hanno preferito restare anonime, altre hanno deciso di apparire sotto pseudonimo.

depardieu

gerard depardieu 3 GERARD DEPARDIEU SUL SET DI CONCORRENZA SLEALE gerard depardieu e vladimir putin 2 gerard depardieu 1 GERARD DEPARDIEU CON IL PASSAPORTO RUSSO gerard depardieu 3