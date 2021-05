ARCHEO-BATTIATO: "LOREDANA BERTÉ MI MOSTRÒ LE TETTE IN AEREO. ECCO COME LE RISPOSI" - "MI PIACCIONO GLI ANOMALI, COME LEI, JANNACCI E PAPA FRANCESCO" - "UNA VOLTA IN MOTOSCAFO A VENEZIA ERO CON NANNI MORETTI. VIDE UNA RAGAZZA CORPULENTA E LA INVESTÌ: “MA NON TI VERGOGNI DI PESARE COSÌ TANTO?”. RIMASI DI STUCCO” - IO E LE DONNE E QUEI TRE VASETTI DI YOGURT. POI SPIEGA PERCHE’ NON SI E’ MAI SPOSATO: "IL MATRIMONIO MI FA VENIRE VOGLIA DI SPARARMI" – VIDEO