11 mag 2023 09:52

IL MONDO DEL CINEMA PIANGE IL MAGO DELLA COMMEDIA ENRICO OLDOINI, SCOMPARSO A 77 ANNI. E’ STATO REGISTA DI CINEPANETTONI CON LA COPPIA D'ORO BOLDI-DE SICA E IDEATORE DI "DON MATTEO" – L’ESORDIO CON CELENTANO-POZZETTO IN “LUI E’ PEGGIO DI ME”, HA LAVORATO CON VERDONE E FIRMATO LA REGIA DI TANTE FICTION - IL FILM PIÙ STRACULT? “BELLIFRESCHI” CON CHRISTIAN DE SICA E LINO BANFI CHE SI TRAVESTONO DA DONNE IN GIRO PER L’AMERICA. CULTO GAIO TOTALE – VIDEO