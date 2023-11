“GIANNI AGNELLI ENTRÒ IN STANZA CON UNA TORCIA PER VEDERE SE ERA COSÌ BELLO. ALZÒ IL LENZUOLO E DISSE..." -

L’ULTIMA INTERVISTA AL CORRIERE DELLA SERA

MARINA CICOGNA

Estratto dell'articolo di Sara D'Ascenzo per

marina cicogna la vita e tutto il resto. 3

Ha vissuto come voleva ed è morta come aveva deciso, nel letto di legno che era di sua madre Annamaria, con le zampe di leone intagliate, spedito dalla casa di Venezia a quella di via di Porta Pinciana 34 a Roma. A vegliare su un sonno che nelle ultime settimane si era fatto tormentato e senza pace, un quadro intarsiato con otto scene della tradizione buddista: «Quello sì, molto importante», amava dire.

Ma soprattutto è morta con accanto la compagna di una vita, Benedetta, che l’ha vegliata costantemente sostenendo il suo ultimo respiro. Marina Cicogna Mozzoni, 89 anni e una vita da sogno raccontata nel film “Marina Cicogna. La vita e tutto il resto” di Andrea Bettinetti nel 2021 e nel libro “Ancora spero” (Marsilio, 2023), è morta il 4 novembre 2023 nella sua casa vicino a via Veneto, svoltato l’angolo di Largo Federico Fellini, nella toponomastica della fine il riassunto della sua esistenza votata alla Dolce Vita e al cinema.

MARINA CICOGNA

La carriera

Nata il 29 maggio 1934 dal conte Cesare Cicogna Mozzoni e dalla contessa Annamaria Volpi di Misurata, nipote del conte Giuseppe Volpi di Misurata, veneziano, che nel ’32 inventò la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, la contessa Marina Cicogna ha respirato cinema fin da ragazzina, quando al Lido si infilava in una delle sale della Mostra per vedere quanti più film possibile. Amica di un bel mondo che con lei scompare definitivamente, da Luchino Visconti a Gianni Agnelli, da Maria Callas ad Aristotele Onassis, Cicogna ha amato uomini e donne, ha avuto un flirt con Alain Delon e una lunga storia con l’attrice brasiliana Florinda Bolkan, che conobbe poco più che ragazzina a una festa in casa di Elsa Martinelli e lanciò nel cinema, dove lei – era la fine degli anni ’60 – aveva cominciato a muovere i suoi passi, prima donna in Europa e forse nel mondo, come produttrice.

MARINA CICOGNA ALAIN DELON

Sua la firma su film importanti del cinema italiano come “Teorema” di Pier Paolo Pasolini, “Metti, una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi e “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, che nel ’71 le valse un Oscar che non andò a ritirare a Los Angeles per un’insuperabile paura dell’aereo. Fiera oppositrice delle convenzioni ma anche dei movimenti, ha vissuto la sua sessualità senza mai voler essere incasellata.

Le etichette

marina cicogna e florinda bolkan

«Spesso le persone mi hanno messo delle etichette – aveva raccontato nella sua autobiografia -. Ma la mia vita e le mie scelte parlano per me. Ho vissuto per vent’anni con Florinda, da quasi quaranta vivo con Benedetta. Eppure non ho mai amato le manifestazioni eclatanti della propria sessualità.

