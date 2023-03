IL MONDO ALLA ROVESCIA ILARY BLASI HA PAPARAZZATO DAGO! - AL CONCERTO DEI MANESKIN A ROMA, L'EX SIGNORA TOTTI, IN COMPAGNIA DEL NUOVO COMPAGNO BASTIAN, FOTOGRAFA DAGO E PUBBLICA UNA "STORY" CON TANTO DI CUORICINO E CORNA (MA TAGGA IL PROFILO INSTAGRAM SBAGLIATO!) - LA BAND ROMANA CONTINUA A REGISTRARE SOLD OUT AI SUOI CONCERTI, MA LA STAMPA AMERICANA, CHE HA AIUTATO A TRASFORMARE DAMIANO E COMPAGNI IN STELLE GLOBALI, ORA SPUTA VELENO: "LA LORO MUSICA È BUONA PER I NOSTALGICI"

DAGO E ANNA NELLA STORY DI ILARY BLASI AL CONCERTO DEI MANESKIN

Estratto dell'articolo di Patrizio Ruviglioni per “la Repubblica – Roma”

C’è un altro capitolo da aggiungere al grande libro della battaglia tra la stampa internazionale a i Måneskin. Dopo aver trascorso un anno blanditi e coccolati da pubblico e critica statunitensi […] da quando a gennaio è uscito il nuovo album, cambiata.

Stavolta è toccato di nuovo a Pitchfork, sito di critica musicale Usa […] tornare all’attacco con un pezzo intitolato “I Måneskin sono ciò che succede quando il rock non va bene”, in cui Rush! viene definito senza mezzi termini «un abominio» . […] Lo stesso Larson a febbraio aveva assegnato all’album un lapidario 2.0 su 10: nonostante avesse riconosciuto loro dei meriti, come essersi costruiti una fama globale abbastanza inaspettata, già all’epoca lo aveva bollato come «assolutamente terribile da ogni punto di vista» e troppo derivativo[…].

maneskin in concerto a roma 7

Lì per lì il critico aveva usato la penna, ora ci mette la voce, aggiungendo che alcuni testi del disco sono di basso livello […] che la loro posizione «antagonista» e «ribelle» ma mai davvero audace rispetto al pop sia ormai scaduta e che, in generale, è una musica con un’idea passatista del rock, buona giusto per i nostalgici a cui, scrivePitchfork, piace la storia della band: « Hey, abbiamo iniziato per strada a Roma e ora Iggy Pop suona le nostre cover» .

maneskin in concerto a roma 6

[…]. È una critica che si aggiunge a quella simile dell’Atlantic, che per primo a gennaio aveva rotto il ghiaccio scrivendo che le nuove canzoni fossero «così chiaramente riciclate» e «mediocri» da risultare innocue. […] Nonostante questo, però, è arrivato al primo posto in molti paesi europei. Il tour nei palasport italiani di questi giorni è sold out, in estate li aspettano gli stadi e prima ci saranno una serie di date soprattutto nell’est Europa. […]

ARTICOLI CORRELATI

maneskin in concerto a roma 5 MANESKIN maneskin in concerto a roma 9 maneskin in concerto a roma 1 maneskin in concerto a roma 10 maneskin in concerto a roma 11 maneskin in concerto a roma 12 maneskin in concerto a roma 3 maneskin in concerto a roma 13 maneskin in concerto a roma 2 maneskin in concerto a roma 4 maneskin in concerto a roma 8