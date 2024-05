28 mag 2024 14:18

IL MONDO SI MUOVE, I GIORNALI ITALIANI NON SE NE ACCORGONO – CRONACHE DAL WORLD MEDIA CONGRESS DI COPENAGHEN: L’EDITORIA TRICOLORE NON SOLO NON SI PRESENTA, MA NON VIENE NEMMENO CONSIDERATA PER I PREMI AI MIGLIORI GIORNALI DEL MONDO – IL PROSSIMO ANNO L’EVENTO SI TERRÀ IN POLONIA: CHISSÀ, MAGARI SAPENDOLO PER TEMPO DA DAGOSPIA, ANCHE GLI EDITORI DE’ NOANTRI SI PRESENTERANNO PER CAPIRE DOVE STA ANDANDO IL LORO BUSINESS