Non c’è un lato più oscuro per festeggiare i 50 anni di uno dischi epocali della storia della musica moderna, ovvero The Dark Side of the Moon, capolavoro che i Pink Floyd fecero conoscere al mondo nel marzo del 1973. Mezzo secolo dopo, ciò che resta della band del fluido rosa - ovvero David Gilmour, Roger Waters e Nick Mason - sta offrendo ai propri fan il loro lato peggiore.

[…] Vero che la band non esiste più da decenni ma i diritti musicali, le vendite dei dischi e le royalties sono ancora ingenti. A tal punto che, nelle ultime settimane, si era profilato per Nick, Roger, David e per gli eredi dei defunti Syd Barrett e Richard Wright, un business da 500 milioni di dollari.

Il colosso Blackstone, difatti, aveva offerto quella cifra pazzesca per acquistare l’intero catalogo musicale dei Pink Floyd ipotizzando una delle più fantasmagoriche transazioni della storia dell’industria musicale. Ma è saltato tutto. Gran parte della responsabilità del fallimento ce l’avrebbero Waters e Gilmour. Che i due si detestassero da anni era cosa nota, ma negli ultimi mesi l’odio allo stato puro tra i due è diventato pubblico alimentato da alcune assurde esternazioni di Roger.

«Da anni penso che Israele sia paragonabile alla Germania del Terzo Reich, sta commettendo un vero e proprio genocidio ai danni dei palestinesi pensando di essere una razza superiore», ha farneticato il chitarrista. Per aumentare la dose quando ha trattato la guerra in Ucraina: «Putin è una povera vittima del bullo Nato e Zelensky una marionetta mossa dalla mano dell’America di Biden».

Atterrito da queste parole al limite, Gilmour ha taciuto e si è limitato a condividere in tutto e per tutto la descrizione che Polly Samson, ex compagna di Waters, aveva fatto: «Roger è un antisemita fin nel midollo, un apologeta di Putin e un bugiardo, ladro, ipocrita, evasore fiscale, misogino, invidioso megalomane». […]

In questo turbinio di accuse, lordate da giudizi politici e morali inaccettabili, logico che i tre Pink viventi non abbiano trovato un civile accordo per sedersi a un tavolo, studiare e accettare l’offerta da mezzo miliardo di dollari pervenuta da Blackstone. Mason e Gilmour, tra l’altro, non l’hanno presa benissimo neppure quando Waters ha reinciso, in veste da solista, The Dark Side of the Moon, inserendo nella set-list dei propri show brani personalizzati del capolavoro di 50 anni fa.

La rivalità più spinta ha diviso, forse per sempre, la band più psichedelica di tutti i tempi, mettendo l’uno contro l’altro ex amici ed ex compagni di capolavori. Paradossale che una dei brani più epocali di The Dark Side of the Moon abbia per titolo Money, composto quando David e Roger trovavano gli accordi (musicali e non) giusti. […]

