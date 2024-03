MONNEZZA CAPITALE - STASERA SU RAINEWS L’INCHIESTA DI “SPOTLIGHT” SULL’ETERNA EMERGENZA RIFIUTI A ROMA – NONOSTANTE 4 INCENDI IN 5 ANNI E LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA (MAI BONIFICATA), LA SPAZZATURA DELLA CAPITALE CONTINUA AD ARRIVARE NELLA ZONA DI PONTE GALERIA – IL SINDACO GUALTIERI HA AUMENTATO A COLPI DI ORDINANZE I QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA TRATTARE NELL'IMPIANTO – I DIPENDENTI AMA DENUNCIANO LA SITUAZIONE AL LIMITE: C'È IL RISCHIO CHE SCOPPI L’ENNESIMO INCENDIO… – VIDEO

Quattro incendi in cinque anni, l’ultimo alla vigilia di Natale 2023. Tutti gli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati di Roma (i cosiddetti TMB) sono stati distrutti da incendi. Eppure le strade della capitale non sembrano averne risentito troppo. Che fine fanno, allora, quei milioni di tonnellate di rifiuti che venivano trattati in quegli impianti, prima di essere inviati allo smaltimento in altre regioni e persino all’estero?

La maggior parte di quei rifiuti finisce nei centri di trasferenza, uno dei più grandi dei quali si trova nella valle Galeria, ai margini dell’immensa discarica chiusa di Malagrotta, mai bonificata, e che ancora oggi continua ad inquinare. Un quartiere già gravato da anni di inquinamento dove gli abitanti convivono con ben 5 impianti - su un totale di 6 presenti a Roma- considerati a rischio di incidente rilevante. “Piano piano mi stanno uccidendo – dice una residente - stanno uccidendo la popolazione qui”.

Gli studi epidemiologici attestano la forte incidenza di malattie respiratorie e non solo. Una legge regionale del 2019 imporrebbe in casi come questi la definizione di “aree a tutela ambientale”, luoghi in cui dovrebbe essere avviato un procedimento di risanamento e dove non sarebbe possibile costruire altri impianti: perché quella legge è rimasta lettera morta?

Oggi dei rifiuti non si occupa più la Regione, ma il Sindaco di Roma, cui è stata delegata la gestione dell’emergenza in vista del Giubileo del 2025. Qual è il destino di Malagrotta secondo Roberto Gualtieri?

Spotlight, il programma di inchiesta di Rainews24, in onda venerdì 1 marzo alle 20.30 e in replica sabato 2 marzo alle 18.30 e domenica 3 marzo alle 20.30 è andato a vedere cosa sta veramente accadendo, per cercare di rispondere a questi ed altri interrogativi, attraverso testimonianze ed immagini esclusive.

