MORANDI "CANTA" BERLUSCONI – “UNA VOLTA IL CAV MI DISSE, SCHERZANDO, GIANNI PERCHÉ NON FACCIAMO UN ALBUM INSIEME? CON LUI SI POTEVA PARLARE DI TUTTO, POLITICA, SPETTACOLO, LETTERATURA, CALCIO, COSTUME, TELEVISIONE, MUSICA. SAPEVA CONQUISTARTI CON LA SUA ENERGIA TRAVOLGENTE. AMAVA CANTARE E SCRIVEVA ANCHE CANZONI. MI ERA MOLTO SIMPATICO E FORSE ANCHE LUI...".

MORANDI BERLUSCONI 11

(ANSA) "Con lui si poteva parlare di tutto, politica, spettacolo, letteratura, calcio, costume, televisione, musica. Amava cantare e scriveva anche canzoni... Una volta, allo stadio, a vedere Milan-Bologna, scherzando mi disse, Gianni perché non facciamo un album insieme, potremmo chiamarlo 'Morandi canta Berlusconi'! Mi era molto simpatico e forse anche lui mi aveva in simpatia...".

Gianni Morandi ricorda questo aneddoto nel post su Facebook in cui si dice "profondamente addolorato" per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Lo conoscevo bene da più di trent'anni, ancora prima della sua discesa in campo nella scena politica italiana. Erano i tempi - aggiunge Morandi - in cui il mondo della televisione fu travolto dall'arrivo delle reti Mediaset. Grande comunicatore, sapeva conquistarti con la sua energia coinvolgente. Rivolgo il mio pensiero alla sua famiglia, in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Silvio".

