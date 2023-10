È MORTA A 76 ANNI SUZANNE SOMERS, L'ATTRICE AMERICANA FAMOSA PER AVER INTERPRETATO NEGLI ANNI '70 LA BIONDA SVAMPITA NELLA SITCOM "TRE CUORI IN AFFITTO" - SOMERS, CHE È MORTA UN GIORNO PRIMA DEL SUO 77ESIMO COMPLEANNO, AVEVA CREATO UN IMPERO BASATO SUL "WELLNESS" DOPO ESSERE STATA CACCIATA DALLA FICTION: IL MOTIVO? PRETENDEVA DI ESSERE PAGATA COME I COLLEGHI MASCHI…

(ANSA) - Suzanne Somers, la star di popolari sitcom come Tre Cuori in Affitto e' morta ieri a 76 anni nella sua casa di Palm Springs in California dopo una battaglia ultraventennale contro il cancro. Oggi sarebbe stato il suo 77esimo compleanno. "Era circondata dal marito Alan, il figlio Bruce e la famiglia piu' stretta, venuta per festeggiarla. Hanno invece celebrato la sua vita straordinaria", ha detto il portavoce R. Coury Hay. Suzanne era diventata famosa negli anni Settanta con la parte della bionda svampita in Tre Cuori in Affitto da cui era stata poi licenziata quando aveva chiesto di essere pagata come i colleghi maschi.

Da li' aveva costruito un impero basato sul wellness lanciando tra l'altro un attrezzo ginnico battezzato ThighMaster per ottenere cosce d'acciaio di cui lei stessa fece da testimonial. Tre Cuori in Affitto aveva debuttato nel 1977: la storia di due ragazze che dividono un appartamento e che accettano un uomo come terzo inquilino: quando il padrone di casa obietta perche' un uomo single abitava con ragazze non sposate, il gruppo finge che lui sia gay. Arrivata alla quinta stagione, la serie era diventata una delle piu' popolari sulla tv americana.

Poi cominciarono a far notizia i negoziati contrattuali della Somers che nel 1982 pretese un aumento di 20mila dollari ad episodio, da 30 a 50mila dollari, e venne alla fine licenziata. Il debutto al cinema era stato nel 1973 con una piccolissima parte in American Graffiti: la Somers mormora "Ti amo" a una delle star, Richard Dreyfuss. Per quel film, Suzanne non ebbe crediti e alla fine della pellicola venne indicata solo come "Bionda su una T-Bird": la scena catturo' l'attenzione del comico della notte Johnny Carson che la invito' a partecipare a una puntata del Tonight Show persentandola come "la misteriosa bionda sulla Thinderbird".

