22 ott 2023 19:50

È MORTA A 85 ANNI MARZIA UBALDI, ATTRICE VOLTO DI TANTE FICTION COME “I CESARONI” “SUBURRA” E, PIU' RECENTEMENTE, “CALL MY AGENT” – L’ATTRICE E DOPPIATRICE AVEVA INIZIATO LA SUA CARRIERA NEGLI ANNI '60 E NEL 1966 FU ANCHE LA PRIMA A INCIDERE "LA BALLATA DELL'AMORE CIECO" DI FABRIZIO DE ANDRÈ - OLTRE A RECITARE IN DIVERSI FILM, SERIE TV E SPETTACOLI TEATRALI E' ANCHE STATA LA VOCE ITALIANA DI ATTRICI COME JUDI DENCH, MAGGIE SMITH E ANNE BANCROFT… - VIDEO