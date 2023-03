LA MORTE FA SHARE – IL FUNERALE È DIVENTATO UN GENERE TELEVISIVO A SÉ, IMPOSSIBILE DA CONTROPROGRAMMARE, E CAPACE DI INCOLLARE ALLO SCHERMO MILIONI DI PERSONE: LE ESEQUIE DI MAURIZIO COSTANZO SONO STATE SEGUITE DA 6 MILIONI E MEZZO DI PERSONE E GLI ESEMPI DEL PASSATO, DA FRIZZI A CARRÀ, DIMOSTRANO CHE I TELESPETTATORI HANNO ANCORA VOGLIA DI SENTIRSI PARTE DI QUALCOSA - "LA STAMPA": “GUARDIAMO I FUNERALI ANCHE PER METTERE UNA DISTANZA TRA NOI E LA MORTE GRAZIE A...”

Estratto dell’articolo di Assia Neumann Dayan per “La Stampa”

[…] Saremo sempre e per sempre grati a Maurizio Costanzo, anche e soprattutto per quelle due ore di messa in scena di un «Quinto Potere» più che credibile. I funerali di Maurizio Costanzo, andati in onda il 27 febbraio sia su Rai1 che su Canale 5, sono stati seguiti da circa 4,3 milioni di spettatori su Canale 5 e da 2,3 milioni su Rai1: parliamo di circa il 50% di share se consideriamo entrambe le reti (19,71% su Rai1 e 35,49% su Canale 5).

Le curve di Rai1 e Canale 5 assomigliano a quelle che vengono chiamate in gergo «curve a panettone», sogno di tutti quelli che grazie alla tv pagano mutuo, bollette e tasse, gente che di solito la tv in casa non ce l'ha nemmeno: curve che partono, crescono, si stabilizzano e scendono a fine programma.

[…] il funerale è un genere televisivo a sé, e pure di successo. Il funerale di Fabrizio Frizzi venne seguito da 5 milioni e 174mila telespettatori, mentre quello di Raffaella Carrà, trasmesso al mattino da Rai1 e Rete4, viene visto da circa 3,5 milioni di spettatori con il 32,4%: 3 milioni con il 28,3% di share per lo speciale del Tg1, mentre lo speciale del Tg4 fece il 4,1% di share con 423mila spettatori. 4,5 miliardi di persone in tutto il mondo hanno seguito i funerali della Regina Elisabetta, mentre il funerale di Lady D venne visto da 10 milioni di telespettatori che piangevano: quello fu uno shock generazionale, un trauma collettivo che in numeri corrisponde al 75,9% di share, la percentuale più alta di tutto il 1997.

Controprogrammare un funerale è impossibile, ma la buona notizia è che la televisione non è morta: Internet e i social non hanno celebrato l'estrema unzione della generalista, e noi siamo ancora qui che comunque non riusciamo a cambiare canale. La cattiva notizia è che i grandi sono quasi tutti morti, il palinsesto dei funerali si sta di anno in anno assottigliando, e ci rimangono ben pochi grandi maestri da rimpiangere.

Nel 2023 il funerale è un evento replicabile: ci vengono riproposte le immagini per i giorni a seguire su tutte le testate giornalistiche e non, online e negli archivi possiamo ritrovare i filmati, possiamo rivivere all'infinito un dolore che in fondo non è nemmeno nostro. Guardiamo i funerali anche per allontanare da noi il concetto della morte, è lo stesso sistema per cui ci piace tanto la cronaca nera e teniamo la foto di Franca Leosini nel portafogli insieme a quella dei figli.

Davanti ad eventi luttuosi, sciagure, morti, noi ci fermiamo a guardare come se tutto fosse un incidente stradale: mettere una distanza tra noi e la morte grazie ad uno schermo aiuta a pensare che a noi non accadrà, o perlomeno, non adesso.

[…] Chi di noi non ha sfogliato almeno una volta una gallery con gli outfit dei partecipanti ad un funerale reale? Fa parte della natura umana un certo voyeurismo, non siamo dei mostri per questo. La chiesa, che sia per un matrimonio o per un'orazione funebre, è dove si incrociano tutte le vite, le morti e gli scandali.

Non possiamo stupirci di chi ha chiesto a Maria De Filippo di fare insieme un selfie nella camera ardente, perché non possiamo non ricordarci di quelli che si facevano le foto a Cogne, o ad Avetrana, o ad Auschwitz, tutti guardando in camera con un certo sorriso. Con l'avvento di internet, purtroppo, questi reperti non rimangono più solo fotografie brutte appese in camera, ma siamo costretti a subirli un po' tutti.

I social, d'altra parte, hanno semplicemente replicato un certo sistema televisivo: si parla di una storia tragica, arriva il pianto, andiamo in pubblicità. È per questo che non dobbiamo stupirci nemmeno di quelli che fanno le sponsorizzazioni tra il racconto di una malattia e l'altra, ed è per questo che per dichiarare l'ora del decesso della televisione dovremo aspettare ancora un po'.

I funerali generano quella volontà del sentirsi parte di un qualcosa, che è spesso la narrazione di un momento storico, o di un Paese […]

