LA MORTE DI MATTHEW PERRY NON È STATA CAUSATA DA OVERDOSE DI FENTANYL O METANFETAMINE – SONO STATI RESI PUBBLICI I RISULTATI DEI PRIMI TEST DELL'AUTOPSIA SUL CORPO DELL'ATTORE, TROVATO SENZA VITA NELLA SUA VASCA IDROMASSAGGIO – MA GLI ESAMI NON POSSONO ANCORA ESCLUDERE LA PRESENZA NEL SANGUE DI ALTRE DROGHE O MEDICINE NEL SANGUE DEL 54ENNE – L'ULTIMA FIDANZATA, L'AGENTE LETTERARIA MOLLY HURWITZ: “MI HA FATTO SOFFRIRE COME NESSUNO” – VIDEO

MATTHEW PERRY MORTO, COSA È SUCCESSO DAVVERO? I PRIMI RISULTATI DELL'AUTOPSIA:

La morte di Matthew Perry non è stata causata da overdose di Fentanyl o metanfetamine. Ecco i risultati dei primi test dell'autopsia (fatta il 29 ottobre) sul corpo dell'attore trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio sabato scorso. Tuttavia per sapere se nel suo sangue fossero presenti altre droghe illegali o livelli di eventuali farmaci da prescrizione in percentuali letali bisognerà attendere dai 4 ai 6 mesi, quando gli esiti dell'autopsia saranno analizzati da un medico legale che confermerà le cause della morte.

La star di Friends è morto lo scorso sabato all'età di 54 anni. È stato trovato senza vita nella sua jacuzzi nella sua casa a Pacific Palisades dopo aver giocato a pickleball per un paio d'ore prima al Riviera Country Club. Si ipotizza che Matthew possa essere annegato dopo aver avuto un arresto cardiaco. E se i risultati di questi test fossero confermati dall'autopsia vorrebbe dire che i suoi amici avevano ragione: nonostante gli anni turbolenti che aveva passato ora Perry «era sobrio e felice».

Perry ha documentato in modo approfondito la sua storia di lotta contro la dipendenza, anche nelle sue memorie pubblicate lo scorso anno. Ha sviluppato una dipendenza dal Vicodin in seguito a una moto d'acqua del 1997, un farmaco antidolorifico oppioide. Al culmine della sua dipendenza dal Vicodin prendeva 55 compresse al giorno, prima di essere ricoverato in riabilitazione per la prima volta.

Perry ha rivelato di aver subito 14 interventi chirurgici e di essere andato in riabilitazione più di una dozzina di volte, ha riferito Today . «I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il due per cento di possibilità di vivere. Quello è stato il momento in cui mi sono davvero avvicinato alla fine della mia vita».

Nelle sue memorie scrive di aver speso oltre 7 milioni di dollari mentre lottava per la sobrietà - in seguito ha affermato in un'intervista al New York Times - spendendo per questo 9 milioni di dollari. «Sono stato in un istituto psichiatrico, sono andato in terapia due volte a settimana per trent'anni, sono stato in punto di morte».

MATTHEW PERRY, L'ULTIMA FIDANZATA MOLLY HURWITZ: «MI HA FATTO SOFFRIRE COME NESSUNO».

Matthew Perry «sono felice che tu sia in pace, sinceramente». Lo scrive la sua ultima fidanzata, Molly Hurwitz, che parla pubblicamente della loro relazione. Molto tormentata.

[…] la relazione è andata avanti dal 2018 al 2021. A giugno di quell'anno la storia si interruppe. Perry rilasciò una dichiarazione: «A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio».

Hurwitz ha anche ricordato di aver rivisto Friends con Perry in vista dello speciale, della reunion. «C...o, ero così bravo!!!... Vedi cosa ho fatto???», ricorda che aveva detto. «Il nostro rispetto e il nostro apprezzamento per l'umorismo è qualcosa che ci ha uniti. Stare con lui mentre riscopriva la sua genialità è stato magico», dice Molly.

La sua dichiarazione arriva dopo che è stata fotografata per la prima volta da quando Perry è stato trovato morto. La Hurwitz aveva un'aria depressa mentre portava a spasso il suo cane in un parco di Los Angeles vicino a casa sua e parlava cupamente con un gruppo di amici. L'agente letteraria indossava leggings neri e una camicia di flanella a quadri bianchi e neri annodata in vita sopra una maglietta bianca, scrive il Sun.

Il 26 novembre 2020 Matthew dichiarò alla rivista People: «Ho deciso di fidanzarmi». Matthew e Molly erano già stati paparazzati dal Sun durante una romantica cena natalizia. «Per fortuna, mi è capitato di uscire con la donna più bella sulla faccia del pianeta in quel momento», aggiunse.

Poi però la relazione si era smagliata e ci fu la separazione con un'altra dichiarazione ufficiale diffusa il 1° giugno 2021. «A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio», disse.

Nel maggio 2021 era trapelato che Hurwitz aveva messo in attesa il loro matrimonio dopo che lui aveva «flirtato con altre donne» mentre erano in pausa. Settimane prima della loro separazione, i fan avevano espresso preoccupazione per "Chandler" quando era sembrato farfugliare e appisolarsi durante le riprese dello speciale della reunion. […]

Matthew Perry 4 Molly Hurwitz 2 Matthew Perry 3 la villa a los angeles di Matthew Perry la villa con piscina di Matthew Perry a los angeles