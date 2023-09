5 set 2023 09:21

È MORTO A 56 ANNI STEVE HARWELL, CANTANTE DEGLI SMASH MOUTH, LA BAND AMERICANA FAMOSISSIMA A CAVALLO DEGLI ANNI DUEMILA GRAZIE ALLE HIT "WALKIN' ON THE SUN", "I'M A BELIEVER" E "ALL STAR" - DA ANNI HARWELL COMBATTEVA CON PROBLEMI AL CUORE E AL FEGATO, AGGRAVATI DALL’ALCOLISMO E DALL'USO DI DROGHE: I PROBLEMI ERANO INIZIATI NEL 2001, DOPO LA MORTE DEL FIGLIO DI SEI MESI PER LEUCEMIA - VIDEO