È MORTO A 59 ANNI DAVID GAIL, LO STUART CARSON DI “BEVERLY HILLS 90210” – ERA MOLTO POPOLARE NEGLI STATI UNITI PER LA SUA PARTECIPAZIONE A NUMEROSE SOAP OPERA: NELLA QUARTA STAGIONE DEL TELEFILM DI CULTO DEGLI ANNI ’90 AVEVA RECITATO NEI PANNI DEL FIDANZATO DI BRENDA (SHANNEN DOHERTY), CON CUI SI STAVA PER SPOSARE FINCHÉ…

È morto David Gail, attore estremamente popolare negli Stati Uniti per la partecipazione a numerose soap opera. In Italia lo abbiamo conosciuto bene per il ruolo di Stuart Carson in "Beverly Hills 90210". Nella sua carriera aveva interpretato anche il personaggio del dottor Joe Scanlon in “Port Charles” e di Dean Collins in “Savannah”. La morte dell'attore è stata annunciata in un podcast dedicato al mondo di Beverly Hills 90210.

Chi era David Gail e qual era il personaggio che interpretava in Beverly Hills 90210

David Gail era nato nello Stato della Florida il 27 febbraio 1965. Per la sua bellezza giovanile, riuscì a ottenere ruoli nei principali show televisivi degli anni '80 e degli anni '90. Il personaggio di Stuart Carson colpì particolarmente perché interagì con quello interpretato da Shannen Doherty, Brenda Walsh. Nella quarta stagione di Beverly Hills 90210, il personaggio di Brenda conosce Stuart a un appuntamento al buio e da quel momento se ne innamora. La storia va avanti fino a quando Stuart non chiede a Brenda di sposarlo, ma Dylan rivela a Brandon che Stuart è uno spacciatore. Così, è proprio Brandon che riesce a sventare il matrimonio, organizzato a Las Vegas, in uno storico episodio. […]

