È MORTO A 74 ANNI GEORGE BROWN, BATTERISTA E CO-FONDATORE DEI “KOOL & THE GANG” – IL MUSICISTA, CHE AVEVA CONTRIBUITO A BRANI COME “LADIES NIGHT”, “JUNGLE BOOGIE” E “CELEBRATION” ERA MALATO DI CANCRO AI POLMONI – NATO IN UNA FAMIGLIA POVERA DEL NEW JERSEY: IL PADRE LAVORAVA NELL'INDUSTRIA DEL CARBONE, LA MAMMA ERA UNA CAMERIERA, È ENTRATO NELL'OLIMPO DELLA MUSICA GRAZIE ALLE SUE HIT CHE SONO ANCHE DIVENTATE COLONNE SONORE DI NUMEROSI FILM… - VIDEO

(ANSA) - George Brown, co-fondatore e batterista del complesso Kool & the Gang, le cui canzoni funk, disco e pop sono state piu' volte usate nelle colonne sonore di film, e' morto in ospedale a Long Beach in California. Aveva 74 anni ed era malato di cancro ai polmoni. Conosciuto come 'Funky', Brown aveva contribuito a brani come Ladies Night, Jungle Boogie e Celebration. L

a scorsa estate, in un'intervista alla National Public Radio, aveva definito la musica dei Kool & the Gang come "il suono della felicita'". Brown era nato in una famiglia povera del New Jersey: il padre lavorava nell'industria del carbone, la mamma era una cameriera.

Entrambi avevano fatto in modo che la musica fosse parte della vita del figlio, come Brown aveva raccontato nel suo memoir uscito quest'anno, Too Hot: Kool & the Gang & Me. Tanti successi in decine di album e tour: la band entro' nella colonna sonora di la Febbre del Sabato Sera che nel 1978 vinse un Grammy per l'album dell'anno ed e' poi apparsa in altre colonne sonore di film tra cui nel 1994 Pulp Fiction. Nel 2015 Kool & the Gang e' stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. (ANSA).

