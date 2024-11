20 nov 2024 13:24

È MORTO A 87 ANNI VIC FLICK, MUSICISTA FAMOSO PER AVER CREATO IL MITOLOGICO RIFF DI CHITARRA PER LA SIGLA DI "JAMES BOND", COMPARSA PER LA PRIMA VOLTA IN "AGENTE 007 - LICENZA DI UCCIDERE" DEL 1962 - IL CHITARRISTA, CHE ERA MALATO DI ALZHEIMER, HA ANCHE SUONATO IN CANZONI DI SUCCESSO COME "IT'S NOT UNUSUAL" DI TOM JONES E HA COLLABORATO CON ARTISTI DEL CALIBRO DI JIMMY PAGE, GEORGE MARTIN ERIC CLAPTON E DUSTY SPRINGFIELD… - VIDEO