Da www.ansa.it

E' morto a 42 anni per un cancro al colon Chadwick Boseman, attore statunitense protagonista nel 2018 di 'Black Panther' della Marvel Comics.

Boseman non aveva discusso pubblicamente della sua malattia, che gli era stata diagnosticata per la prima volta nel 2016, e aveva continuato a lavorare su grandi produzioni film di Hollywood. "È stato un onore nella sua carriera dare vita a Re T'Challa in Black Panther", si legge in una dichiarazione pubblicata sugli account social di Boseman.

"È morto a casa sua, con la moglie e la famiglia al suo fianco", spiega il suo ufficio stampa.

Boseman è diventato il primo supereroe nero a ottenere un suo film indipendente nel franchise da record Marvel. 'Black Panther', ambientato nell'immaginario regno africano di Wakanda, è stato adorato dalla critica e dal pubblico diventando la prima pellicola tratta da un fumetto ad essere nominata per il miglior film agli Oscar e incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

All'inizio della sua carriera Boseman ha interpretato le icone nere Jackie Robinson in '42' e James Brown in 'Get on up'. Recentemente è apparso in "Da 5 bloods" di Spike Lee e nel sequel di 'Black Panther' previsto per il 2022

