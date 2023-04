25 apr 2023 16:19

È MORTO HARRY BELAFONTE: MITO DELLA MUSICA, ATTORE E ATTIVISTA PER I DIRITTI CIVILI, AVEVA 96 ANNI E SI È SPENTO NELLA SUA CASA DI NEW YORK – PORTÒ LA MUSICA CARAIBICA NEGLI STATI UNITI CON CANZONI COME “DAY-O (THE BANANA BOAT SONG)” E “JAMAICA FAREWELL” – QUANDO CAMBIÒ LA STORIA DELLA TV AMERICANA, NEL 1968, CONDUCENDO PER CINQUE GIORNI IL “TONIGHT SHOW”, DOVE OSPITÒ BOB KENNEDY, MARTIN LUTHER KING E... – VIDEO