FANCULO LA CRISI, ALLE VACANZE NON SI RINUNCIA – TANTI ITALIANI HANNO FATTO LA FILA IN BANCA PER CHIEDERE UN MUTUO O UN PRESTITO PER PAGARSI LE FERIE – PUR DI RITROVARE UN PO’ DI SERENITA’ DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA E SBARCARE SU UN'ISOLA GRECA O ALLE MALDIVE, HANNO CHIESTO IN MEDIA 6MILA EURO IN 52 RATE: 107 EURO AL MESE PER QUATTRO ANNI…