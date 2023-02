È MORTO L’ATTORE AMERICANO RICHARD BELZER. AVEVA 78 ANNI. PER PIÙ DI VENT’ANNI (E 326 EPISODI) HA INTERPRETATO IL DETECTIVE JOHN MUNCH NELLA SERIE TV POLIZIESCA “LAW & ORDER” – CON IL SUO VOLTO MAGRO E SCAVATO, AVEVA INIZIATO LA CARRIERA COME ATTORE COMICO. È STATO IL CUGINO DI FONZIE IN “HAPPY DAYS” ED È APPARSO IN ALTRE SERIE TELEVISIVE COME “MIAMI VICE” E “THE WIRE”. VISTO ANCHE AL CINEMA, IN “SCARFACE” DI BRIAN DE PALMA – VIDEO

richard belzer in law and order

L'attore americano Richard Belzer è morto a 78 anni. È stato uno dei volti più noti della serie tv "Law & Order", e in particolare dello spin off "Unità vittime speciali", interpretando il detective John Munch per oltre ventitrè anni con l'ironia che lo aveva fatto diventare anche un famoso stand-up comedian nei teatri newyorkesi. Belzer, che viveva in Francia, aveva "molti problemi di salute" secondo quanto ha dichiarato all'Hollywood Reporter lo scrittore Bill Scheft, suo grande amico.

Il detective Munch Nato come attore comico, Richard Belzer diede il suo volto magro e scavato e il suo graffiante senso dell'umorismo al detective Munch, che comparve per la prima volta nella serie "Homicide: Life on the Street" dal 1993 al 1999 sulla Nbc. Ma il personaggio divenne un'icona della tv con "Special Victims Unit", dove Belzer recitò per ben 326 episodi dal 1999 al 2016 (anche se il suo personaggio era andato in pensione nel 2013).

richard belzer 4

"Il detective John Munch interpretato da Richard Belzer, è un personaggio iconico della televisione" ha commentato a Variety Dick Wolf produttore della serie tv "Law & Order". "Lo conobbi durante il crossover tra Homicide e Law & Order nel 1997. Ho amato da subito il personaggio e immediatamente dissi a Tom Fontana (creatore di Homicide, ndr) che lo volevo come personaggio in SVU. E così è stato. Richard ha portato il suo umorismo, la sua simpatia nelle nostre vite"

richard belzer con mariska hargitay

Altri ruoli Tra gli altri ruoli che Belzer ha interpretato lungo la sua carriera, è stato il cugino di Fonzie (Henry Winkler) in "Happy Days", ed è apparso in altre serie televisive come "Sesame Street", "Miami Vice", "30 Rock" e "The Wire" e, tra gli altri, aveva partecipato al film "Scarface" di Brian De Palma.

richard belzer christopher meloni mariska hargitay richard belzer law and order richard belzer 1 richard belzer 2 kurt vonnegut gore vidal richard belzer paul newman