E' MORTO LO SCRITTORE ANTONIO PENNACCHI
(ANSA) - ROMA, 03 AGO - E' morto questa sera nella sua casa di Latina, all'età di 71 anni, lo scrittore Antonio Pennacchi, vincitore del premio Strega 2010 con Canale Mussolini. Lo conferma la casa editrice Mondadori. (ANSA).
“LO STREGA? NON MI HANNO VOLUTO. LA TV? MI RIFIUTO DI ANDARE IN QUEI TEATRINI. MI HANNO ROTTO I COGLIONI” - ANTONIO PENNACCHI IN VERSIONE PULP: “APPENA CONSEGNATO IL MIO NUOVO ROMANZO HO COMINCIATO AD AVERE CALI DI PRESSIONE E POI MI È ESPLOSA UNA RAGADE ANALE. LA MIA SCRITTURA NON ESCE DALLA BOCCA MA DA SOTTO. RIDER E FACCHINI DELLA LOGISTICA? DEVONO UNIRSI, PERCHÉ CI SAREBBE DA INCAZZARSI SUL SERIO" - IL PD, LA COSTITUZIONE, IL LUTTO PER LO SCIOGLIMENTO DELL’EQUIPE84 E IL FUMO: "SMETTERE? ANDATEVENE AFFANCULO!”
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-strega-non-mi-hanno-voluto-tv-mi-rifiuto-andare-quei-272736.htm
antonio pennacchi intervistato
“NON SI PUÒ DECIDERE IL FUTURO A COLPI DI DPCM NE' PUÒ ESSERE SOLO UNO A DECIDERE COME SPENDERE I SOLDI” - LO SCRITTORE ANTONIO PENNACCHI INVOCA L’UNITÀ NAZIONALE: “MELONI, SALVINI, TUTTI DEVONO METTERE DA PARTE GIOCHINI E SEDERSI A UN TAVOLO. VOGLIAMO PROVARE A IMMAGINARE DI NON LASCIARE ALLE NUOVE GENERAZIONI SOLO I BUFFI? SE SPENDIAMO MALE QUESTA MONTAGNA DI QUATTRINI IL PAESE SCUFFIA”
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-non-si-puo-decidere-futuro-colpi-dpcm-ne-39-259735.htm
antonio pennacchi antonio pennacchi