È MORTO NELLA SUA CASA DI LOS ANGELES, A 94 ANNI, IL LEGGENDARIO COMPOSITORE AMERICANO BURT BACHARACH – AUTORE DI UNA LUNGA SERIE DI CANZONI DI SUCCESSO, COME “WALK ON BY” E “DO YOU KNOW THE WAY TO SAN JOSE”. VINCITORE DI GRAMMY, OSCAR E TONY, BACHARACH HA SCRITTO ANCHE COLONNE SONORE STRACULT COME ‘ARTURO’ E ‘CIAO PUSSYCAT’… - VIDEO

(LaPresse/Ap) – Mondo della musica in lutto per la morta a 94 anni del leggendario compositore americano Burt Bacharach. Lavorando con il paroliere Hal David, Bacharach ha scritto una lunga serie di canzoni di successo, molte delle quali per Dionne Warwick. Tra i suoi grandi successi si ricordano ‘Walk On By’ e ‘Do You Know the Way to San Jose’.

Bacharach, vincitore di Grammy, Oscar e Tony, ha anche contribuito a scrivere le colonne sonore di di film come ‘Arturo’ e ‘Ciao Pussycat’. Bacharach è morto mercoledì nella sua casa di Los Angeles per cause naturali, ha detto giovedì la pubblicista Tina Brausam. Negli ultimi 70 anni, solo Lennon-McCartney, Carole King e una manciata di altri hanno rivaleggiato con il suo genio per canzoni immediatamente orecchiabili che sono rimaste eseguite, suonate e canticchiate ancora molto tempo dopo essere state scritte.

BURT BACHARACH dinah shore burt bacharach BACHARACH 4 Warwick & Bacharach OBAMA BACHARACH dionne warwick e burt bacharach