LA MUSICA DAL VIVO SI RISVEGLIA - RTL 102.5 ANNUNCIA IL SUO ''POWER HITS ESTATE'' ALL'ARENA DI VERONA: IL 9 SETTEMBRE CI SARANNO ZUCCHERO, GIANNA NANNINI, BIAGIO ANTONACCI E ALTRI ARTISTI CHE SARANNO ANNUNCIATI NEL CORSO DELL'ESTATE - L'ARENA SARà SENZA PUBBLICO, MA L'EVENTO SARà TRASMESSO IN TV, RADIO E ONLINE - MARA MAIONCHI SARà ''REGINA'' DELLA SERATA. ''UN TITOLO NON MERITATO, IO AL MASSIMO SONO…''

La musica live riparte e finalmente ha una data precisa: il 9 Settembre. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”, in diretta dall’Arena di Verona in radiovisione su RTL 102.5. Mara Maionchi, come annunciano gli spot in onda già da oggi, sarà "la garante" dell'evento come "Regina della Musica". Ad affiancarla i conduttori Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari. Tra le "Special Guest" che hanno già confermato la loro partecipazione tre numeri 1 della musica italiana: ZUCCHERO, GIANNA NANNINI E BIAGIO ANTONACCI.

La serata, con la regia di Luigi Antonini e Francesco De Cave come light designer e DOP, sarà quest’anno un evento unico, imperdibile ed irripetibile: i molti artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Le telecamere della mastodontica produzione riprenderanno scorci e aspetti della storica location che non si riescono ad ammirare nei moltissimi eventi e spettacoli che solitamente si svolgono alla presenza del pubblico.

Tutta la serata sarà trasmessa in mondovisione su RTL 102.5 (canale 736 di Sky e 36 del DTT), sul sito rtl.it e su tutti i canali social della radio più ascoltata d’Italia.

Il sindaco di Verona, FEDERICO SBOARINA, ha così annunciato questa mattina il “POWER HITS ESTATE 2020” in diretta su RTL 102.5: “Questa è un’estate che tutti ci ricorderemo, è un’estate che ci meritiamo, dopo questi mesi così difficili penso che la gente abbia anche voglia di godersi l’estate e i tormentoni che ci accompagneranno fino alla serata finale che oramai è diventata importantissima per la città, ma anche per milioni di persone che attendono il responso finale per vedere quale canzone trionferà nel nostro anfiteatro, che considero il palcoscenico migliore per la musica nazionale ed internazionale.

Avremo come special guest Zucchero, Gianna Nannini e Biagio Antonacci che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica italiana e tanti altri sono gli artisti che verranno svelati a poco a poco nel corso di questa estate. Ho già sbirciato i rendering dello spettacolo, sarà una cosa fantastica e dato che non ci sarà il pubblico, non c’è niente di meglio come un monumento come l’Arena per rendere bellissima la serata, pubblico che però idealmente ci sarà attraverso la radio e la televisione e sarà più numeroso di quello che potrà contenere l’Arena”.

Queste invece, sempre in diretta su RTL 102.5, le parole di MARA MAIONCHI: “Grazie mille, regina è un titolo eccezionale, ma non meritato, non sono neanche la principessa, e niente corona sono una regina repubblicana. Lavoro da tanti anni nella musica, ho conosciuto tanti artisti e sono stata partecipe dei successi, in alcuni casi, e mi fa piacere. E’ un lavoro che ho fatto per tanti anni”.

GIANMARCO MAZZI, Amministratore delegato di Arena di Verona, commenta così l’annuncio: Penso che poter dire che il 9/09 torna il Power Hits Estate che a tutti gli effetti ha raccolto l’eredità del Festivalbar è una notizia bellissima, perché ci richiama l’estate. Per me oggi è una gioia che si possa annunciare questo evento e il fatto che non ci sia fisicamente il pubblico è quasi secondario dato che con la potenza della radio raggiungete tutta Italia.

La classifica del “POWER HITS ESTATE 2020”, l’unica classifica che decreta il vero tormentone dell’estate, partirà lunedì 22 giugno votando sul sito www.rtl.it la propria canzone dell’estate.

In questi mesi in cui tutta l’Italia si è fermata e dove il settore musicale ha fortemente risentito della situazione di crisi, RTL 102.5, in accordo con tutte le case discografiche, ha deciso di contribuire alla “ripartenza della musica” suonando in radio i pezzi che segneranno l’estate 2020, votati dalle preferenze degli ascoltatori.

La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2020 è realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.

Da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari annunceranno, in ognuno dei 5 giorni di trasmissione, 10 canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. Durante il weekend dalle 15.00 alle 17.00 invece, verranno annunciati i 50 brani in classifica: il sabato, dalla posizione nr.50 alla nr.26, e la domenica, dalla nr.25 alla prima posizione.

Tutte le info e il regolamento su www.rtl.it