MUSICAL, MAESTRO! - IL GRANDE RITORNO DELLE COMMEDIE MUSICALI SUL PICCOLO SCHERMO - MA TRANQUILLI: NIENTE DI ORIGINALE, LA SOLITA CARRELLATA DI SEQUEL, SPINOFF E CLASSICI RIVISITATI - LE SERIE PIÙ ATTESE SONO LA SECONDA STAGIONE DI "SCHMIGADOON!" SU APPLE TV, E "GREASE: RISE OF THE PINK LADIES" SU PARAMOUNT +, IL PREQUEL DEL LEGGENDARIO FILM CON JOHN TRAVOLTA E OLIVIA NEWTON-JOHN, MENTRE NETFLIX…

schmigadoon! 2

Estratto dell'articolo di Chiara Ugolini per “la Repubblica”

Tra tutti i generi cinematografici il musical è quello che più di ogni altro si ama o si odia. […] E può riversare la sua passione sulla serialità che, negli ultimi anni, ha omaggiato il genere e la sua storia con creatività e intelligenza. Con una serie di novità: la seconda stagione di Schmigadoon! ; Grease: rise of the Pink Ladies su Paramount+, prequel del film con John Travolta e Olivia Newton- John; Up here, della coppia Kristen Anderson e Robert Lopez, premi Oscar per Let it go di Frozen.

grease: rise of the pink ladies 5

[…] La forza delle serie che celebrano il musical con uno sguardo contemporaneo sta nella capacità di rivolgersi al passato con un approccio critico. Così la serie che racconta cosa accadeva quattro anni prima del film Grease si concentra sulle avventure di quelle ragazze dalle giacche rosa della Rydell High School, ispirate alle vere studentesse del liceo del creatore del film, Jim Jacobs, ma le rende più inclusive e contemporanee.

up here 1

La storia d’amore resta sempre al centro della commedia musicale, anche in versione seriale. Up here è ambientata nella New York di fine millennio. Lindsay e Miguel si incontrano e si innamorano ma rischiano seriamente di autoboicottarsi, nella mente hanno tante voci che li bombardano: ricordi, ossessioni, fantasie che nella serie prendono il volto di un coro di persone, dai genitori agli ex. Riusciranno a fare silenzio per ascoltare i propri sentimenti? Il regista è Thomas Kail ( Hamilton, Fosse/Verdon), ovvero una garanzia.

the sound of magic 3

Per capire come il musical hollywoodiano sia stato rivisitato in Oriente basta andare in Corea. In The sound of magic (Netflix) un mago vive in un parco divertimenti abbandonato e fa sparire i guai degli adolescenti in difficoltà. Il primo numero è un grande ballo omaggio a La La Land di Damien Chazelle, il nostalgico dell’epoca d’oro dei musical che ha dimostrato che una vita del genere, nella contemporaneità, è possibile. E chissà che un giorno non ne faccia anche una serie tv.

