15 feb 2023 08:20

MUSK SI PRENDE ANCORA QUALCHE MESE PER MANDARE IN ROVINA TWITTER – LO SVALVOLATO MILIARDARIO FA SAPERE CHE ASSUMERA’ UN NUOVO CEO PER IL SOCIAL NETWORK SOLAMENTE ALLA FINE DI QUEST’ANNO: “CREDO DI DOVER PRIMA STABILIZZARE TWITTER E ASSICURARMI CHE SIA IN UNO STATO FINANZIARIAMENTE SANO” (TRADUZIONE: PRIMA LO VOGLIO SPOLPARE PER BENE) – A DICEMBRE MUSK AVEVA LANCIATO UN REFERENDUM ONLINE E IL 57% DEGLI UTENTI AVEVA VOTATO PER UN SUO PASSO INDIETRO IMMEDIATO…