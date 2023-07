MYRTA, MA CHE STAI A DI'? “DA MOLTO TEMPO HO SCELTO LA ZATTERA DELLE EMOZIONI PER NAVIGARE DENTRO LE NOTIZIE” - MYRTA MERLINO NON FA IN TEMPO A METTERE PIEDE A MEDIASET CHE GIÀ PARLA DI “SCOOP”, “ESCLUSIVE” E “GIORNALISMO POPOLARE”: “CREDO CHE RAGIONE E SENTIMENTO POSSONO STARE NELLO STESSO PROGRAMMA. VOGLIO CONDIVIDERE CON IL PUBBLICO NOTIZIE ESCLUSIVE ANCHE SU TEMI DA TABLOID. HO LASCIATO LA7 DOPO DODICI ANNI PENSANDO A UN PROGRAMMA SETTIMANALE, MA…”

Come al solito c'è chi vuole buttarla sull'antagonismo tra donne: Myrta Merlino che arriva a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso che se ne va. Ma questa è una storia diversa, come sono diverse loro, come è diversa la nuova Mediaset che Piersilvio Berlusconi vuole costruire.

Lei atterra a sorpresa nella rete ammiraglia di Mediaset in una trasmissione molto popolare che la porterà oltre il tracciato della politica e dell'economia. Pronta?

«Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull'attualità. Quello che lui ha definito "un giornalismo popolare di qualità". E poi faccia fare a me una domanda: Che cosa è la politica, quella vera, se non occuparsi della vita delle persone? Da quando ha abdicato a questo ruolo la politica è entrata in profonda crisi".

Insomma meno gossip…

«La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola "scoop", condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news, siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore.

Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c'è nel mondo. Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. La realtà è un prisma complesso e occorre leggere tutti i riflessi della luce e renderli comprensibili».

E le casalinghe del pomeriggio?

«Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l'ora di iniziare a chiacchierare con loro»

E' preparata sulla cronaca?

«La cronaca ci racconta il mondo e costruisce la storia, giorno per giorno. Da molto tempo ho scelto la zattera delle emozioni per navigare dentro le notizie.

[…] Sono madre di tre ragazzi e resto impietrita ogni giorno davanti a storie terribili che riguardano loro coetanei, come vittime e come carnefici, che ci chiamano in causa come adulti. È importante avvicinarsi a queste vicende con serietà, sensibilità e voglia di comprendere, senza spettacolarizzazione».

Sulla stessa linea di Piersilvio Berlusconi che non vuole più mischiare cronaca e gossip?

«Esatto, è questa la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma».

Sarà ancora una volta impegnata tutti i giorni, ma non voleva, appunto, cambiare vita, passare a un impegno settimanale?

«Ho lasciato la mia casa professionale dopo ben 12 anni pensando ad un settimanale, questo è certo, poi però la vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no. Mi sono sentita molto corteggiata e molto rassicurata sull'impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata un'avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi della fiducia che mi sta dimostrando».

Quindi, mi scusi se faccio gossip, il matrimonio a Pantelleria è rimandato?

«Tardelli è paziente, almeno spero…».

