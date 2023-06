MYRTA MERLINO SBARCA SU RETE 4: LA GIORNALISTA NAPOLETANA, CHE HA LASCIATO “LA 7”, E' RIUSCITA AD APPRODARE A MEDIASET CON L'AIUTO DI LUCIO PRESTA E PRENDERA’ IL POSTO DI VERONICA GENTILI: IL SUO PROGRAMMA "DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA" ANDRA’ IN ONDA IL MERCOLEDÌ IN PRIMA SERATA – PER SOSTITUIRLA A “L’ARIA CHE TIRA” URBANETTO CAIRO PUNTA SU DAVID PARENZO – PER PORRO DOPPIO IMPEGNO: “STASERA ITALIA” E…

La voce circolava ormai da un po’. Che il tempo di Myrta Merlino a La7 fosse ormai agli sgoccioli si era capito. L’impegno quotidiano a L’aria che tira, in essere ormai da molti anni, era diventata un’abitudine e un impegno difficile da sopportare per la giornalista napoletana. La Merlino aveva già provato più volte a passare ad un impegno settimanale, sempre su La7. Prima nel prime time e poi alla domenica pomeriggio. Entrambe le “imprese” non diedero dei risultati particolarmente esaltanti, parlando naturalmente di ascolti, fondamentali per un canale commerciale come La7.

Ecco dunque che Myrta Merlino ha poi continuato a condurre L’aria che tira, pure con varie supplenze. Una di queste è stata David Parenzo che ora la sostituirà nel talk del mezzogiorno del canale di Urbano Cairo. Per la Merlino si era vociferato di un approdo in Rai, ma si era parlato anche di Mediaset. In Rai però non s’ha da fare. La televisione pubblica non sarà la nuova casa professionale della Merlino. Si parlava di una sostituzione di Massimo Gramellini, con uno scambio dei due. Il padrone di casa del “Caffè” del Corriere della sera a La7 e la conduttrice de L’aria che tira su Rai3.

Cosi non sarà. Massimo Gramellini effettivamente sarà il padrone di casa dell’access del fine settimana di La7, ma per Myrta Merlino niente Rai. Lei dunque andrà a Mediaset a rimpolpare la squadra di giornalisti delle reti del biscione. Ma a fare cosa? Secondo quanto apprende TvBlog Myrta Merlino sarà la padrona di casa di un nuovo programma di informazione giornalistica.

La collocazione di questo nuovo programma sarà il mercoledì sera su Rete 4 al posto di Controcorrente prima serata condotto da Veronica Gentili. Si era sparsa anche la voce che la Merlino avrebbe condotto Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli. Il programma informativo dell’access di Rete 4 sarà invece condotto, come già trapelato, da Nicola Porro. Il vice direttore del Giornale quindi raddoppia nella prossima stagione tv. Oltre al prime time del lunedì di Quarta repubblica, che se la dovrà vedere con il nuovo programma di Rai3, condurrà anche tutti i giorni nell’access di Rete 4 Stasera Italia.

