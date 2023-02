8 feb 2023 14:35

A NASO C'E' QUALCOSA CHE NON VA - A “MATTINO CINQUE” MOMENTI DI IMBARAZZO QUANDO FEDERICA PANICUCCI, PENSANDO DI NON ESSERE IN ONDA, SI È ANNUSATA L’ASCELLA (FORSE ALLARMATA DA UN ODORE MOLESTO?). IL TUTTO MENTRE ANDAVA IN ONDA IL SERVIZIO SUI MORTI PER IL TERREMOTO IN TURCHIA – LA REAZIONE DELLA CONDUTTRICE QUANDO SI È ACCORTA DI ESSERE IN DIRETTA… – VIDEO