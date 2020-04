15 apr 2020 10:47

NASTI NON FOSTE PER VIVERE COME..."ASINI" - L’INFLUENCER CHIARA NASTI SCATENA IL PANDEMONIO SUI SOCIAL POSTANDO UNA FOTO AL VOLANTE DI UNA LUSSUOSA AUTO SPORTIVA: “OGNI DONNA DEVE AVERE UN ASINO CHE PAGHI OGNI COSA” – COMMENTI AL VETRIOLO: “AD UN UOMO INVECE BASTA UNA COSA. EVITARE UNA DONNA COSÌ”, "FOSSI IN TUO PADRE TI MANDEREI A RACCOGLIERE POMODORI" – E LEI: “CERTO SONO PER POCHI”… - FOTO PER SOLLAZZARSI