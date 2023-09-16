La cattiveria di Spinoza - Dal Fatto Quotidiano
SPINOZA: “MELONI: CON ORBAN COMBATTIAMO PER LA FAMIGLIA E PER DIO”. LO SPIRITO SANTO LO SPACCIA PER SUO COGNATO”
NATANGELO COLPISCE ANCORA CON UNA VIGNETTA VELENOSISSIMA SULLA MELONI, IL COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO E LA SOSTITUZIONE ETNICA. ELLEKAPPA RADDOPPIA (PERCULANDO SALVINI) – SPINOZA: “MELONI: CON ORBAN COMBATTIAMO PER LA FAMIGLIA E PER DIO”. LO SPIRITO SANTO LO SPACCIA PER SUO COGNATO”-
La cattiveria di Spinoza - Dal Fatto Quotidiano
SPINOZA: “MELONI: CON ORBAN COMBATTIAMO PER LA FAMIGLIA E PER DIO”. LO SPIRITO SANTO LO SPACCIA PER SUO COGNATO”
DOPO APPENA UN ANNO DI GOVERNO, MALGRADO SI ATTACCHI A DIO, PATRIA E FAMIGLIA (PERCHÉ POI NON SI SPOSA? BOH!), GIORGIA MELONI SI È RIVELATA UN PREMIER POLITICO DECISAMENTE IRRILEVANTE, SIA IN CASA (OGNI GIORNO SABOTATA DA SALVINI E BOICOTTATA DA TAJANI-BERLUSCONI), SIA ALL’ESTERO (ISOLATA IN EUROPA E PRESA IN GIRO A WASHINGTON) - DOPO I PRIMI MESI DA DRAGHETTA, LA CULTURA POLITICA DI “IO SONO GIORGIA” È DIVENTATA QUALCOSA DI SIMILE A UNO SKETCH SGUAIATO DI “GIGGI ER BULLO” - VIA VIA CHE SI AVVICINANO LE ELEZIONI EUROPEE, L’ESTABLISHMENT DI BRUXELLES, CHE HA BISOGNO DI COMPATTEZZA E NON SI PUÒ PERMETTERE DI SBANDARE VERSO L’ALA DESTRORSA DI AFD, VOX, ORBAN, LE PEN, HA INIZIATO A STRINGERE I BULLONI. COSÌ, A UN ANNO DALLA NASCITA, IL GOVERNO MELONI RISCHIA DI FINIRE COME QUELLO DI BERLUSCONI DEL 2011 FATTO FUORI DA PALAZZO CHIGI A COLPI SPREAD...
DAGOREPORT - IL VISPO PADRE SPADARO, CHE DAL 2011 AL 2023 HA DIRETTO LA RIVISTA ‘’LA CIVILTÀ CATTOLICA’’, E DAL 1° GENNAIO 2024 SARA’ RELEGATO A SOTTO-SEGRETARIO DEL DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, HA SUPPLICATO BERGOGLIO DI DARGLI UN INCARICO A ROMA PER NON DOVER TRASLOCARE IN QUALCHE POSTO SPERDUTO - E’ RIUSCITO A RACCATTARE UN POSTO IN VATICANO SOLO PERCHÉ MINACCIAVA DI LASCIARE LA COMPAGNIA E DI RESTARE A ROMA A FARE IL GIORNALISTA - MA IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO VALE MENO DI ZERO: È UN PASSACARTE…
FLASH! - L’INCARICO A MARIO DRAGHI È NON SOLO UN RICONOSCIMENTO A UNA PERSONALITÀ ITALIANA DI ALTO PROFILO, SECONDO LE PAROLE DI URSULA VON DER LEYEN. MA ANCHE IL PRIMO PASSO VERSO UNA RESPONSABILITÀ PIÙ GRANDE DOPO LE ELEZIONI EUROPEE DEL GIUGNO 2004: LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO, IL POSTO CHE OGGI È DEL BELGA CHARLES MICHEL...
DAGO RECENSIONE: IL LIBRO “IO SONO GIORGIA” DEL 2021 (MELONI ALL’OPPOSIZIONE) DIVENTA “LA VERSIONE DI GIORGIA” DEL 2023 (MELONI PREMIER), CHE SAREBBE STATO MEGLIO INTITOLARE “L’INVERSIONE DI GIORGIA”: DAL COLLE OPPIO ALL’OPPIO DEI COLLI, OVVERO PALAZZO CHIGI - PER GOVERNARE UN PAESE CON PIÙ DI DUEMILA MILIARDI DI DEBITI APPENA TI SIEDI TI VEDI SFILARE DAVANTI IL GHIGNO DEI CREDITORI: BANCHE INTERNAZIONALISTE, POTERI FORTI O ALTRIMENTI DETTI MASSONICI, PAESI FINTO AMICI ECC ECC… SE FAI DA SOLO TI FANNO LO SHAMPOO CON LO SPREAD (GIÀ SPERIMENTATO DA BERLUSCONI AL QUALE NON ERANO RIMASTI CAPELLI) E COSÌ ALLA FINE TI RITROVI SEMPRE DEMOCRISTIANO: “FACCIO IL PREMIER E MI TROVO IN UNA POSIZIONE BEN DIVERSA DI QUANDO ERO LEADER DELL’OPPOSIZIONE” - CHIARO: LA VERSIONE DI GIORGIA È IL PROSEGUIMENTO DELLA GUERRA DI VANNACCI MA CON ALTRI MEZZI...
FLASH! – ‘’LA REPUBBLICA” SVELA I NOMI DEI 4 MINISTRI CHE LA DUCETTA VUOLE SACRIFICARE PER LE EUROPEE. L’ESPEDIENTE PER “BONIFICARE” IL GOVERNO RIGUARDA URSO, MUSUMECI, FITTO O SANGIULIANO (MA IL PRIMO ANDRÀ A RIMPIAZZARE GENTILONI COME COMMISSARIO) E INFINE IL MITOLOGICO LOLLOBRIGIDA. ED È SUBITO CASINO IN CASA MELONI: IL PRIMO COGNATO D’ITALIA HA FATTO PRESENTE A GIORGIA E ARIANNA CHE DI FINIRE TRA LE BRUME DI BRUXELLES NON CI PENSA PROPRIO…