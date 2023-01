13 gen 2023 08:00

È MORTA PER UN ARRESTO CARDIACO LISA MARIE PRESLEY: LA FIGLIA DI ELVIS AVEVA 54 ANNI. ERA STATA RICOVERATA IN TERAPIA INTENSIVA IERI SERA IN UN OSPEDALE DI LOS ANGELSE, IN CONDIZIONI CRITICHE, E LE ERA STATO APPLICATO UN PACEMAKER PROVVISORIO – ERA STATA LA DOMESTICA A TROVARLA PRIVA DI SENSI. TRE GIORNI FA AVEVA PARTECIPATO ALLA CERIMONIA DEI GOLDEN GLOBE… - VIDEO