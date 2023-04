IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA A 93 ANNI FRANK AGRAMA, INCREDIBILE REGISTA E PRODUTTORE EGIZIANO E POI INTERNAZIONALE DI B-MOVIES (MA ANCHE Z MOVIES), DA “DAWN OF MUMMY” A “L’AMICO DEL PADRINO” E “QUEEN KONG” – NOTO DA NOI PER ESSERE STATO LEGATO A FILO DOPPIO CON SILVIO BERLUSCONI AI TEMPI DELLO SCANDALO MEDIATRADE, OLTRE CHE PER ESSERE CONSIDERATO UOMO DI APPOGGIO DELLA FININVEST IN AMERICA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

frank agrama 4

Se ne va in quel di Los Angeles Mohamed Farouk Agrama detto Frank Agrama, 93 anni, incredibile regista e produttore egiziano e poi internazionale di B-movies (ma anche Z movies), “Dawn of Mummy”, “L’amico del padrino”, “Queen Kong”, fondatore e ceo della società di distribuzione Harmony Gold, ma più noto da noi per essere stato legato a filo doppio con Silvio Berlusconi ai tempi dello scandalo Mediatrade, oltre che per essere considerato uomo di appoggio della Fininvest in America per parecchi anni.

frank agrama e silvio berlusconi

Nel 2012 venne condannato a tre anni di reclusione dal tribunale di Milano, per la compravendita di diritti televisivi nel quale era coinvolto anche Silvio Berlusconi. Lo stesso Berlusconi finì, per gli stessi fatti, ai servizi sociali nell'aprile 2014. Venne invece assolto nel 2014 nel processo Mediatrade-RTI assieme a Confalonieri e allo stesso Berlusconi. Molti, insomma, sono stati i chiaroscuri della sua vita, come si dice, ma è indubbia la sua passione per il cinema di genere che lo porterà da una parte all’altra del mondo.

Agrama era nato nel 1930 a El-Arish, Nord del Sinai, in Egitto. Iniziò la sua carriera da attore bambino nel 1949, diviso tra cinema e tv, dove aveva il suo show. Figlio di un celebre chirurgo, divenne anche lui medico a 23 anni, ma lasciò l’Egitto nel 1960 per iscriversi all’Università di California a Los Angeles l’UCLA, nel 1960, dove ottenne il Bachelor of Theater Arts. E’ allora che, sognando il cinema, si sposta nel 1964 in Libano per produrre e dirigere film.

frank agrama 3

Dirige e produce una decina di titoli, tra questi “El Ainab el murr” (1965), “Al kahirun” (1966),”Bazi-e-eshgh” (1966), “Muhghamarat Filfila” (1966), “Wada almoth” (1967). Ma già nel 1967, con moglie e due figli, si sposta a Roma, dove fonda la Film Association di Roma, una casa di produzione e distribuzione cinematografica.

E’ con base in Italia che scrive, produce e gira nel 1972 “L’amico del padrino” coprodotto con la Turchia, dove è in gran parte girato, che vede protagonisti Richard Harrison, Erika Blanc e Krista Nell. Produce “Si più fare molto con sette donne”, scritto e diretto da Fabio Piccioni, suo collaboratore ufficiale, interpretato da Richard Harrison, Marcella Michelangeli, Marie Louise Sinclair, poliziesco italo-egiziano.

dawn of the mummy di frank agrama

Lo segue nel 1976 l’ancor più delirante “Queen Kong” con Robin Askwith nel ruolo di Ray Fay (sic!), Valerie Leon come Regina dei Nabongas, Rula Lenska, John Clive, un film che non ebbe mai un’uscita in Inghilterra e in America per colpa delle cause legale che subì da De Laurentiis. Ma divenne uno stracult in molti paesi, Ad esempio in Giappone, dove venne ridoppiato da attori giapponesi e distribuito in dvd nel 2001.

Dal 1976, facendo spola con l’Italia, si stabilisce in California, seguito presto dal suo amico Richard Harrison, dove seguita a girare e produrre film. Nel 1981 esce un altro horror con troupe in gran parte italiana, “Dawn of the Mummy” con Brenda King, Barry Sattels, George Peck.

frank agrama

Diventa anche questo un film di superculto in tutto il mondo e viene considerato uno dei peggiori film mai girati. Nel 1983 fonda la Harmony Gold con la quale distribuisce la miniserie “Shaka Zulu” del South African Broadcasting Corp. E molti cartoni animati giapponesi. Tra i programmi che produce con la Harmony Gold la serie animata Robotech e la miniseries Heidi del 1993. Ma manda avanti fino a oggi la lunga serie Robotech.

