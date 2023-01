IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA CINDY WILLIAMS, UNO DEI VOLTI PIÙ SORRIDENTI DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO AMERICANO DEGLI ANNI ’70 E ’80 – È STATA LA SHIRLEY FEENEY DELLA SERIE “LAVERNE & SHIRLEY”, IN COPPIA CON LA SUA AMICA DEL CUORE PENNY MARSHALL, MA ANCHE ATTRICE PER IL GRANDE SCHERMO, NEL FOLLE FANTASCIENTIFICO GIOVANILE “GAS-S-S-S-” DI ROGER CORMAN, IN “AMERICAN GRAFFITI”, “YELLOW 33”, “LA CONVERSAZIONE”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

cindy williams

Se ne va uno dei volti più sorridenti del cinema e dello spettacolo americano degli anni ’70 e ’80, Cindy Williams, 75 anni, la Shirley Feeney della serie "Laverne & Shirley", 158 episodi dal 1975 al 1982, in coppia con la sua amica del cuore Penny Marshall come Laverne DeFazio. Ma anche attrice per il cinema, nel folle fantascientifico giovanile “Gas-s-s-s-” di Roger Corman, in “American Graffiti”, dove era fidanzata con Ron Howard, in “Yellow 33”, diretta da Jack Nicholson, in “La conversazione” di Francis Coppola, “In viaggio con la zia” di George Cukor.

ron howard e cindy williams in american graffiti 1

Ron Howard, che divise per bei sei volte le scene con lei, scrive oggi “La sua intelligenza senza pretese, il talento, l’arguzia e l’umanità hanno avuto un impatto su ogni personaggio che ha creato e su ogni persona con cui ha lavorato”. La regista Nancy Meyers ricorda che fu una sua idea fare il remake della serie “Il padre della sposa”. E non è neanche citata.

Nata a Van Nuys, California, nel 1947, figlia di un’italiana, Francesca Bellini, e di un elettricista, Beachart Williams, crebbe in grande povertà. Col sogno di diventare come il suo idolo, Debbie Reynolds, finisce a far la cameriere in The House of Pancakes a Los Angeles, ma inizia a recitare. Prima per la pubblicità, poi nelle serie tv, poi al cinema.

cindy williams e penny marshall

La nota nel 1970 Roger Corman per il suo "Gas-s-s-s-s" con Bud Cort e Talia Shire, la sorella di Coppola, sorta di favola apocalittica dove tutti quelli che hanno superato i 25 anni vengono eliminati col gas. L’anno dopo la troviamo nell’opera prima, piuttosto scombinata, di Jack Nicholson, “Yellow 33” con William Tepper, Karen Black e Bruce Dern, poi nel delirante sequel di “The Blob”, cioè “Beware! The Blob” diretto da Larry Hagman, il futuro J.R.. George Cukor la preferisce a Cybill Shepherd e a Joy Bang nel delizioso “In viaggio con la zia” con Maggie Smith.

Nel 1973 la troviamo nel thriller ultracinefilo “The Killing Kind” di Curtis Harrington con Ann Sothern e Ruth Roman. Ma il vero grande successo arriva con “American Graffiti” di George Lucas e nel suo sequel, “American Graffiti 2” di Bill Norton nel ruolo della ragazza di Ron Howard. E’ favolosa, sveglissima, piccola, moretta, con gli occhioni blue. Tutti i ragazzini se ne innamorano subito anche se non è una bellona.

cindy williams e penny marshall 2

Fra i due film gira un capolavoro come “La conversazione” di Francis Coppola, dove è la ragazza che Gene Hackman spia. La troviamo anche in “The First Nudie Musical” di Bruce Kimmel. Lucas le fa un provino per il ruolo della Principessa Leia, ma viene battuta da Carrie Fisher, la figlia del suo idolo Debbie Reynolds. Peccato.

Si consola cucendosi addosso, assieme alla sua amica del cuore, Penny Marshall, i ruoli di Laverne e Shirley che troviamo prima, nel 1975, in cinque puntate di “Happy Days” ideato e creato da Garry Marshall, il fratello di Penny, che molto deve al successo di “American Graffiti”, e poi esplodendo nella serie tutta loro “Laverne&Shirley”, che andrà avanti dal 1975 al 1982, dove sono due ragazzi che vivono da sole negli anni ’50 e ’60.

ron howard e cindy williams in american graffiti

Negli anni ’80 si sposa con l’attore Bill Hudson, ha due figli, Emily e Zachary. Seguiterà a fare tanta tv, serie di ogni tipo, guest star. E poco cinema. Ma ha lavorato fino a poco tempo.

cindy williams e penny marshall 1 cindy williams 2 cindy williams 4

cindy williams 1